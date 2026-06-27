Cuatro presuntos delincuentes caen en enfrentamiento con PN

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Santo Domingo, 27 jun (EFE).- Cuatro presuntos delincuentes fallecieron tras enfrentar a tiros a dos patrullas de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) durante una intervención en el sector Brisa del Este, Santo Domingo Este, informó este sábado la Policía Nacional.

Los fallecidos fueron identificados como Eliam Roques Ruiz (“La Foca”), Starling Morillo (“Chaca”), Víctor Ramírez (“Vitico”) y Elin López (“Lin” y/o “Cuti”), todos buscados mediante órdenes de arresto por su presunta participación en asaltos a mano armada e integrar una estructura criminal dedicada a despojar de sus pertenencias a ciudadanos y conductores de plataformas digitales.

Según el informe preliminar de la Policía, los agentes localizaron a los hombres cuando se desplazaban en motocicletas por la calle Los Transformadores, en el barrio Invi-Dores.Al notar la presencia policial, dispararon contra los agentes, quienes repelieron la agresión.Los cuatro resultaron heridos y murieron posteriormente mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras. ARMAS Y MUNICIONES RECUPERADAS EN LA ESCENA En la escena fueron ocupadas cuatro pistolas, cargadores, municiones, casquillos, ocho teléfonos celulares, dos cuchillos y documentos personales de terceros. La Policía indicó que López encabezaba la estructura delictiva denominada “Los Chukis de Los Frailes”, mientras que Roques Ruiz tenía cinco registros en el Sistema Policial de Consulta Criminológica, entre ellos por homicidio y porte ilegal de armas. Los cadáveres fueron enviados al Inacif y las armas serán sometidas a análisis balísticos. Las investigaciones continúan para identificar posibles víctimas y recuperar pertenencias vinculadas a las acciones delictivas atribuidas a la banda. an/am/sp