EL AUTOR es ingeniero y político. Reside en Santo Domingo.

Decenas de vuelos cancelados y millones de pesos en actividad económica comprometida: el costo dominicano de una crisis aérea estadounidense.

Bastaron menos de cinco horas de paralización del tráfico aéreo estadounidense para provocar una cadena de trastornos que todavía este domingo 15 de noviembre se sienten en los aeropuertos dominicanos.

Lo ocurrido el viernes 13 de noviembre de 2026 debe servirnos de advertencia: cuando Estados Unidos deja de volar, una parte importante de la economía dominicana también se detiene. No porque dependamos exclusivamente de ese país, sino porque nuestro principal mercado turístico, la mayor concentración de nuestra diáspora y una parte fundamental de nuestras relaciones comerciales están estrechamente vinculados a la economía estadounidense.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó suspender temporalmente los despegues en todo el territorio norteamericano debido a fallas en sus sistemas de telecomunicaciones y control aéreo. Según la propia FAA, el viernes se registraron aproximadamente 12,462 vuelos cancelados, aunque la institución aclaró que no todas las cancelaciones fueron consecuencia directa de la suspensión.

Las operaciones comenzaron a restablecerse a las 8:15 de la noche, pero las consecuencias se extendieron durante todo el fin de semana.

La crisis dejó una enseñanza: en una economía globalizada, una falla tecnológica ocurrida a miles de kilómetros puede producir efectos inmediatos sobre el empleo, el consumo y la actividad comercial de una pequeña nación caribeña.

EL IMPACTO EN REPÚBLICA DOMINICANA

Las primeras cifras nacionales resultan reveladoras. Entre el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre se reportaron al menos 25 vuelos cancelados en aeropuertos dominicanos, correspondientes a 15 salidas y 10 llegadas.

De ese total, 22 cancelaciones se registraron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, incluyendo 13 salidas y nueve llegadas, según reportes de prensa publicados el sábado.

También se produjeron cancelaciones, retrasos y reprogramaciones en Puerto Plata, Punta Cana y otras terminales.

Las principales aerolíneas afectadas incluyeron JetBlue, American Airlines, Delta, United y Arajet, en rutas que conectan nuestro territorio con Nueva York, Miami, Boston, Orlando, Fort Lauderdale, Newark y otras ciudades.

Para comprender la dimensión humana del problema, hagamos un ejercicio. Si consideramos una capacidad hipotética de 160 pasajeros por vuelo, las 25 operaciones canceladas representarían hasta 4,000 plazas aéreas afectadas.

No significa necesariamente que 4,000 personas perdieran definitivamente sus viajes, pues algunos vuelos pudieron tener asientos vacíos y muchos pasajeros serían reubicados posteriormente. Pero la cifra permite apreciar la magnitud de la interrupción.

Detrás de cada asiento hay una persona, una familia, una actividad económica o un compromiso que pudo resultar perjudicado.

PRIMER GOLPE: EL TURISMO, NUESTRA PRINCIPAL FUENTE DE DIVISAS POR SERVICIOS

El turismo constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Según el Banco Central, durante 2025 la República Dominicana recibió aproximadamente US$11,321 millones por ingresos turísticos, equivalentes a un promedio contable de unos US$31 millones diarios.

Naturalmente, esto no significa que cada día se produzca exactamente ese ingreso ni que todo dependa del mercado estadounidense. Pero ilustra la importancia económica de mantener funcionando regularmente nuestra conectividad aérea.

Estados Unidos representa nuestro principal mercado emisor de turistas extranjeros. Cuando un avión procedente de Nueva York, Miami o Boston no llega a Punta Cana, Santo Domingo o Puerto Plata, no solamente se altera una operación aeroportuaria. También puede perderse una noche de hotel, una excursión, un servicio de transporte, una reservación en un restaurante o una compra en un establecimiento comercial.

El efecto se multiplica entre taxistas, empleados hoteleros, pequeños comerciantes, operadores turísticos y trabajadores informales.

Existe, además, un problema inverso: el turista que no puede regresar a su país debe prolongar su estadía, con posibles gastos adicionales y dificultades para reorganizar las habitaciones y reservaciones.

No todos estos gastos constituyen pérdidas para la economía nacional; algunos representan ingresos adicionales para determinados establecimientos. Pero sí generan costos extraordinarios, incertidumbre y trastornos operativos.

SEGUNDO GOLPE: LA DIÁSPORA DOMINICANA

Quizás el aspecto más sensible de esta crisis sea su impacto sobre nuestros compatriotas residentes en Estados Unidos.

Miles de dominicanos viajan constantemente entre ambos países para visitar familiares, asistir a compromisos, atender emergencias o disfrutar sus vacaciones.

Una cancelación puede significar dos días adicionales fuera del trabajo, gastos inesperados de alojamiento, alimentación y transporte, o la imposibilidad de asistir a una actividad familiar importante.

Diario Libre recogió testimonios de pasajeros varados en Las Américas, entre ellos el de Diomedes González, afectado por retrasos y dificultades para regresar a Nueva York.

Pero existe otra dimensión económica que frecuentemente pasa inadvertida.

El dominicano residente en Estados Unidos no solamente envía remesas electrónicas. Cuando visita su país también trae dinero para sus familiares, compra alimentos, paga reparaciones de viviendas, utiliza transporte y dinamiza el comercio de su comunidad.

Ese dinero circula directamente por barrios, campos y pequeños negocios.

Conviene aclarar que las remesas bancarias y las transferencias electrónicas no quedaron suspendidas por la crisis aérea. Lo que se afectó temporalmente fue el desplazamiento de personas y, con ello, una parte del gasto familiar asociado a sus visitas.

En 2025, las remesas recibidas por República Dominicana superaron los US$11,800 millones, y más del 80 % de los flujos formales procedieron de Estados Unidos.

Este dato demuestra hasta qué punto nuestra economía familiar está vinculada al desempeño y a la estabilidad del vecino del norte.

TERCER GOLPE: LA CARGA Y EL COMERCIO

Los aviones no transportan únicamente pasajeros. También movilizan medicamentos, equipos médicos, documentos, repuestos industriales, mercancías de alto valor y productos perecederos.

Durante la interrupción del viernes se reportó que al menos una operación de carga quedó afectada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Un retraso en la llegada de piezas industriales puede alterar procesos productivos. Una mercancía perecedera que no sale oportunamente puede perder valor. Una entrega incumplida puede ocasionar gastos adicionales a exportadores e importadores.

No disponemos todavía de cifras oficiales que permitan cuantificar las pérdidas comerciales producidas durante este episodio. Sin embargo, el riesgo económico existe y merece ser evaluado, especialmente en sectores que dependen de entregas rápidas y cadenas logísticas internacionales.

¿CUÁNTO PUDO COSTARNOS ESTA CRISIS?

Aquí conviene separar las cifras comprobadas de las estimaciones.

Tomemos como referencia los 25 vuelos cancelados reportados inicialmente y una capacidad promedio hipotética de 160 pasajeros por operación. Eso representa 4,000 plazas potencialmente afectadas.

Si suponemos, exclusivamente como ejercicio ilustrativo, que cada plaza afectada genera entre US$100 y US$250 en gastos adicionales, consumo pospuesto o servicios no realizados, estaríamos hablando de un movimiento económico potencial de entre US$400,000 y US$1 millón, equivalente aproximadamente a RD$24 millones y RD$60 millones, utilizando una tasa ilustrativa de RD$60 por dólar.

Esta cantidad no constituye una estimación oficial de pérdidas. Tampoco debe confundirse con una reducción neta del producto interno bruto, porque algunos gastos se recuperan cuando los pasajeros finalmente viajan.

Pero permite comprender cómo unas pocas decenas de vuelos pueden comprometer temporalmente decenas de millones de pesos en actividad económica.

Y todavía quedarían por evaluar los costos de reprogramación de las aerolíneas, los servicios aeroportuarios, las interrupciones logísticas y las pérdidas de productividad de los viajeros.

LA LECCIÓN QUE DEBEMOS APRENDER

Lo más preocupante de esta crisis es que no fue provocada por una guerra, un huracán ni una pandemia. Fue una falla tecnológica en un sistema de telecomunicaciones estadounidense que, según las autoridades de ese país, presentó problemas de saturación e inestabilidad durante trabajos de modernización.

Un problema de infraestructura fue suficiente para paralizar temporalmente una parte esencial del transporte aéreo de la principal economía del mundo y producir consecuencias inmediatas en República Dominicana.

Esto debería llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de diversificar nuestros mercados turísticos, fortalecer la conectividad con Europa, Canadá y América Latina, mejorar nuestros mecanismos de asistencia a pasajeros y desarrollar protocolos nacionales de contingencia.

También debemos exigir mayor coordinación entre aerolíneas, aeropuertos, autoridades turísticas y organismos de protección al consumidor para responder oportunamente a interrupciones de esta naturaleza.

No podemos evitar que una avería ocurra en Estados Unidos, pero sí podemos prepararnos mejor para reducir sus consecuencias en nuestro territorio.

La economía dominicana ha demostrado una extraordinaria capacidad de crecimiento y recuperación. Sin embargo, esa fortaleza no debe hacernos olvidar sus vulnerabilidades.

Porque una cosa es mantener estrechas relaciones económicas con Estados Unidos, y otra muy distinta es depender de que todos sus sistemas funcionen perfectamente para garantizar la normalidad de los nuestros.

El viernes 13 de noviembre Estados Unidos detuvo sus despegues durante unas horas. En República Dominicana, las consecuencias se prolongaron durante el fin de semana.

La pregunta que debemos hacernos no es solamente cuánto dinero pudo costarnos esta crisis. La verdadera pregunta es cuánto nos costaría si, en lugar de cinco horas, la paralización durara cinco días.

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