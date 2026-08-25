Cuando la defensa de la mujer olvida al más vulnerable (OPINION)

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POR E. MARGARITA EVE

Massachusetts vuelve a colocar el aborto en el centro del debate. La gobernadora Maura Healey promulgó una ley que elimina el límite gestacional que regulaba los abortos después de las 24 semanas. Con esta reforma, el Estado se sitúa entre los de regulación más amplia sobre el aborto en Estados Unidos. Más allá de lo jurídico, surge una pregunta que considero inevitable: ¿qué ocurre con la vida que no puede defenderse?

Como mujer y feminista cristiana, sostengo que la igualdad y la dignidad de la mujer no deben convertir la autonomía en un poder absoluto sobre otra vida humana. El feminismo, en mi visión, no consiste en reproducir la lógica del más fuerte, sino en cuestionarla. Si nuestra lucha busca proteger a los vulnerables, también debe incluir a quien aún no tiene voz.

Estados Unidos presenta hoy un panorama dividido: algunos estados restringen el aborto y otros lo amplían. Esta realidad demuestra que el debate sigue abierto y que no puede reducirse a una simple confrontación entre los derechos de la mujer y los del niño por nacer. La pregunta de fondo es ética: ¿puede una sociedad considerarse protectora de los vulnerables si excluye al más indefenso?

En mi artículo “Feminismo auténtico: la igualdad según Cristo”, publicado en AlMomento.net, planteé que la verdadera igualdad no consiste en replicar modelos de poder que históricamente oprimieron a la mujer, sino en reconocer la dignidad propia de cada ser humano. Desde esa perspectiva, defender a la mujer tampoco puede implicar ignorar al más vulnerable.

Hace algunos años, en la República Dominicana, una conversación sobre las tres causales me dejó una experiencia que aún recuerdo. Mi interlocutora me contó que su hermana, en Miami, había abortado por razones relacionadas con su salud y lo logró, gracias a que allí era permitido. Años después, me pidió un guión para rendir tributo al bebé perdido, pues, según me explicó, aquella pérdida continuaba siendo una fuente de dolor para su hermana.

Aquello me impactó. Ya no estaba frente a un debate teórico, sino ante una historia humana atravesada por el sufrimiento. No mencioné nuestra discusión anterior; simplemente escuché y cumplí con el encargo. Comprendí entonces que detrás de cada ley existen personas, decisiones y emociones que pueden permanecer mucho después de que termina el debate jurídico.

No todas las mujeres viven el aborto de la misma forma

Algunas pueden sentir alivio; otras, duelo, dolor o arrepentimiento. Cada experiencia merece respeto y debe ser comprendida en su complejidad. Una ley puede regular un procedimiento, pero no determina lo que ocurre después en la conciencia de una mujer. ¿No deberíamos hablar también de esas posibles heridas?

Cuando pienso en vulnerabilidad, recuerdo a Nujood Ali, la niña yemení que, con apenas 10 años, acudió a un tribunal para escapar de un matrimonio forzado. Ella pudo hablar, pedir ayuda y ser escuchada; el niño por nacer no puede hacerlo. No pretendo equiparar ambas realidades, sino plantear una reflexión sobre quienes dependen de otros para ser protegidos.

El niño por nacer depende completamente de las decisiones de quienes lo rodean y no puede expresar su voluntad. Por eso considero que su vulnerabilidad también debe formar parte de la discusión ética. Cuando hablamos de derechos y protección, también debemos mirar hacia quien posee la menor capacidad para reclamar los suyos.

Defender al niño por nacer tampoco implica abandonar a la mujer. Quien enfrenta una enfermedad, ha sufrido violencia o atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad necesita atención médica, acompañamiento emocional y protección. El reto no es oponer una vida contra otra, sino buscar respuestas que permitan proteger a la mujer sin convertir la eliminación de la más indefensa en la única salida. Proteger a una no debería exigirnos abandonar a la otra.

Las leyes cambian y las sociedades revisan sus decisiones. Algunos países han restringido o eliminado causales que anteriormente permitían el aborto, mientras otros han ampliado su legislación. Esto demuestra que lo legal y lo moral no siempre coinciden.

Como mujer, seguiré defendiendo la igualdad y la dignidad, puesto que, el feminismo cristiano busca igualdad, libertad, justicia y respeto, pero también defenderé al niño que todavía no puede hacerlo. El feminismo no debería otorgarnos licencia para quitar la vida, sino recordarnos que la dignidad también pertenece a quienes no tienen voz.

emargaritaeve@gmail.com

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