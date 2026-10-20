CR entrega viviendas empleados y completa proyecto de 40 casas

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LA ROMANA.– La empresa Central Romana Corporation, Ltd. entregó 16 viviendas nuevas a igual número de empleados y sus familias, con lo que completó un proyecto de 40 casas construido en la décima etapa del sector Quisqueya, en esta ciudad.

La iniciativa forma parte de los programas habitacionales que desarrolla la compañía para contribuir al bienestar de sus trabajadores, algunos de los cuales acumulan hasta 52 años de servicio activo en la empresa.

Durante el acto de entrega de los contratos de donación, el vicepresidente ejecutivo de Central Romana, ingeniero Eduardo Martínez-Lima, destacó la importancia de mantener estos programas en beneficio de los empleados y sus familias.

“Este plan de construcción de viviendas lo hemos mantenido hasta alcanzar nuevas generaciones de empleados, porque en Central Romana creemos que con el bienestar de su gente entonces es posible lograr el bienestar de la empresa. Nos sentimos orgullosos de poder facilitarles un techo propio, porque ustedes se lo merecen”, expresó Martínez-Lima.

MÁS DE 5,000 EMPLEADOS BENEFICIADOS

La empresa informó que, a lo largo de los años, ha donado alrededor de 1,977 viviendas a trabajadores en el sector Quisqueya.

Asimismo, indicó que ha facilitado casas y solares a más de 5,000 empleados y sus familiares en diferentes sectores urbanizados de La Romana.

La entrega de las nuevas viviendas representa un reconocimiento a la dedicación, la permanencia y los años de servicio de los beneficiarios, como parte del compromiso empresarial de contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

VIVIENDAS DE TRES DORMITORIOS

Cada casa tiene una superficie de 65 metros cuadrados, distribuidos en galería, sala-comedor, cocina, baño y tres dormitorios.

La construcción estuvo a cargo de la Constructora Isidor Fernández e incluye techo de hormigón armado con impermeabilización, muros recubiertos, instalaciones sanitarias y eléctricas, suministro de agua potable y pisos de hormigón pulido.

Como parte del proyecto, también se habilitaron las infraestructuras y los servicios exteriores necesarios para el funcionamiento de la urbanización, entre ellos las redes de agua y saneamiento, el suministro eléctrico, las aceras, los contenes, las calles asfaltadas y el sistema de recolección de aguas pluviales.

PRÉSTAMOS SIN INTERESES PARA TERMINACIONES

Como apoyo adicional a los beneficiarios, Central Romana otorga a cada empleado un préstamo de RD$300,000 sin intereses, destinado a completar las terminaciones individuales de las viviendas.

La compañía señaló que este mecanismo busca facilitar la conclusión de los detalles de cada casa y fomentar el compromiso mutuo entre la empresa y sus trabajadores.

Con la entrega de estas 16 unidades, Central Romana concluye el proyecto habitacional de 40 viviendas en la décima etapa del sector Quisqueya, como parte de sus iniciativas de apoyo a los empleados y sus familias en La Romana.

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