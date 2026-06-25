Corte Suprema EU abre vía para deportación 350,000 haitianos

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WASHINGTON.- La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves 6-3 a favor del presidente Donald Trump y avaló la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Haití y Siria, una decisión que deja sin amparo migratorio a cerca de 360,000 personas.

El fallo expone a la deportación a unos 350,000 haitianos y 6,100 sirios. Además, pone en peligro a aproximadamente 1.3 millones de inmigrantes de 17 países que tenían TPS cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

“NO HAY REVISION JUDICIAL”

La Corte sostuvo que la ley que creó el TPS en 1990 impide a los jueces revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre estas protecciones.

El magistrado conservador Samuel Alito, autor de la opinión de la mayoría, calificó de “clara” y “muy amplia” la cláusula que establece que “no habrá revisión judicial de ninguna determinación” del Gobierno sobre la designación o terminación del TPS.

COMENTARIOS TRUMP SOBRE HAITI

Aunque reconoció que los demandantes citaron “numerosos comentarios despectivos” de Trump sobre ciudadanos haitianos, la mayoría concluyó que “ninguna de las expresiones es abiertamente racial”. Según el fallo, reflejan posturas del presidente sobre política migratoria que pueden justificarse con argumentos “neutrales en términos de raza”.

Los demandantes aludían a declaraciones de Trump durante su campaña, cuando afirmó —sin pruebas— que inmigrantes haitianos en una localidad de Ohio “se robaban las mascotas para comerlas”.

QUE ES EL TPS

El Estatus de Protección Temporal protege de la deportación y otorga permiso de trabajo a extranjeros que no pueden regresar a sus países por emergencias como guerras o desastres naturales.