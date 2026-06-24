Corporación ZF de Santiago recibe tres reconocimientos

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SANTIGO DE LOS CABALLEROS. – La Corporación Zona Franca Santiago (CZFS) fue distinguida con tres importantes reconocimientos internacionales otorgados por la revista especializada Capital Finance International (CFI.co), en reconocimiento a su trayectoria, aporte al desarrollo económico y liderazgo en la promoción de un modelo industrial sostenible en la República Dominicana y la región.

Los galardones recibidos fueron: Contribución Destacada a la Economía de la República Dominicana, Mejores Prácticas ESG Industriales en Latinoamérica y el Caribe y Campeón en Inversión Extranjera y Competitividad Empresarial de República Dominicana.

La publicación internacional destacó el modelo de desarrollo impulsado por la CZFS durante más de cinco décadas, enfocado en la atracción de inversiones, la generación de empleos de calidad, el fortalecimiento de la competitividad empresarial y la adopción de prácticas alineadas con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Al valorar los reconocimientos, el presidente de la Corporación, Miguel Lama, afirmó que estos premios representan una validación internacional de una visión estratégica de largo plazo basada en la innovación, la creación de oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales.

“Lo que se ha construido en Santiago va mucho más allá de un parque industrial; es un ecosistema competitivo que emerge como un centro líder para los negocios y la inversión en las Américas”, expresó.

CFI.co resaltó la evolución del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera (PIVEM), considerado uno de los ecosistemas industriales más dinámicos del Caribe. Actualmente alberga más de 80 empresas multinacionales, genera más de 22,000 empleos directos y supera los 40,000 indirectos, consolidando a Santiago como un referente regional en manufactura, exportación y atracción de inversiones.

Asimismo, la revista destacó el desarrollo de Santiago Business City, iniciativa concebida para fortalecer la competitividad empresarial mediante infraestructura moderna, servicios especializados y espacios corporativos orientados a industrias avanzadas y sectores intensivos en conocimiento.

Los reconocimientos también valoran el ecosistema de servicios que la institución ofrece a las empresas a través de entidades como CAPEX, Zonaxol, CEGESTA y MÉDICA, enfocadas en capacitación, energía limpia, reclutamiento y salud.

Con estos galardones, la Corporación Zona Franca Santiago reafirma su posicionamiento como una de las plataformas industriales más importantes y respetadas del Caribe, consolidando a Santiago como un destino estratégico para la inversión internacional y el desarrollo sostenible.

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