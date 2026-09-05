Coraasan valora ampliación del Acueducto del Cibao Central

Andrés Cueto valoró este 3 de septiembre como un paso “gigantesco y positivo” la ampliación del acueducto.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, calificó como un paso “gigantesco y positivo” el anuncio del presidente Luis Abinader sobre la ampliación del Acueducto del Cibao Central, proyecto que permitirá fortalecer el suministro de agua potable en Santiago y Moca.

Cueto explicó que la iniciativa responde al crecimiento poblacional y productivo de ambas provincias y permitirá aumentar en dos metros cúbicos por segundo la disponibilidad de agua para Santiago, elevando a seis metros cúbicos la capacidad destinada a las plantas potabilizadoras Noriega I y II.

FORTALECIMIENTO DEL SUMINISTRO

El funcionario destacó que la obra reafirma la visión del Gobierno de modernizar y ampliar la infraestructura hídrica para garantizar un servicio más estable y eficiente a las familias dominicanas.

“Este anuncio es un paso gigantesco y muy positivo para Santiago y Moca. El presidente Luis Abinader demuestra, una vez más, que tiene una visión clara de las necesidades presentes y futuras de nuestra región”, afirmó.

Cueto señaló que el proyecto fue concebido tras varios meses de trabajo y coordinación entre los equipos técnicos de Coraasan, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (Coraamoca).

NUEVA LÍNEA HACIA MOCA

La ampliación contempla la construcción de una nueva línea directa hacia Moca, con capacidad para transportar dos metros cúbicos de agua por segundo, lo que permitirá reforzar la infraestructura existente y responder a la creciente demanda.

Cueto consideró que la iniciativa representa una inversión estratégica de largo plazo en el desarrollo sostenible de Santiago y Moca, y aseguró que Coraasan continuará trabajando de manera coordinada para que las inversiones en infraestructura hídrica se traduzcan en mayor seguridad hídrica y calidad de vida para la población.

an/am