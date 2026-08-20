Copa Rotativa de Puerto Plata Golf Club reunirá 152 jugadores

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PUERTO PLATA.- La edición 51 de la Copa Rotativa del Puerto Plata Golf Club reunirá a 152 jugadores de diferentes zonas del país los días 4 y 5 de septiembre, en un torneo que busca mantenerse como una de las principales competencias del golf nacional.

El presidente del club, Juan Antonio Morales, informó que participarán 66 golfistas de Puerto Plata y otros 86 provenientes de Santiago, Santo Domingo, Punta Cana y distintas localidades.

La competencia se desarrollará bajo el formato Stroke Play, con la sumatoria de los scores obtenidos por cada jugador durante las dos rondas, y estará abierta a golfistas con hándicap de 0 a 24.

El campeón de la Copa Rotativa recibirá un nuevo set de palos, mientras que también se entregarán premios especiales, entre ellos dos vehículos y dos carritos de golf para quienes logren hoyos en uno. Además, habrá reconocimientos por acercamiento de bandera, precisión y distancia.

Morales explicó que el programa contempla diversas actividades sociales durante el fin de semana, incluida una noche de cigarros, ron y tequila en Green One, así como la ceremonia de premiación en el centro de convenciones del Hotel Blue JackTar, en Playa Dorada.

Esta edición estará dedicada a Fernando Ortega Brugal, “Don Nano”, uno de los socios activos con mayor antigüedad del Puerto Plata Golf Club.

Morales resaltó las condiciones actuales del campo, pese a la sequía y las altas temperaturas, y recordó que las instalaciones fueron sede durante cinco años del PGA Tour Latinoamérica, después de 2017.

Asimismo, reconoció el trabajo de mantenimiento realizado en el campo y destacó el potencial de Puerto Plata para continuar desarrollando el turismo deportivo y atraer golfistas de todo el país.

of-am