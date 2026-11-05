Convergencia Ciudadana inicia gira política por los EE.UU.

SANTO DOMINGO.– La Dirección Nacional de Convergencia Ciudadana inició este miércoles una gira por cinco estados de Estados Unidos, encabezada por su presidente, Manolo Pichardo, con el propósito de ampliar sus estructuras de apoyo a la candidatura presidencial de Leonel Fernández.

La agenda, que se extenderá hasta el 10 de noviembre, incluye actividades en Massachusetts, Rhode Island, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, donde la organización realizará juramentaciones, encuentros políticos y reuniones con representantes de las comunidades dominicanas.

Esta es la primera gira internacional del movimiento, inaugurado en julio pasado y que actualmente agrupa a 27 organizaciones nacionales. La jornada busca conformar nuevas directivas e incorporar movimientos de apoyo entre los dominicanos residentes en territorio estadounidense.

Como parte del recorrido, Pichardo impartirá la conferencia «Leonel, su obra, visión y la diáspora», en la que abordará la trayectoria del exmandatario y su relación con las comunidades dominicanas en el exterior.

«Dondequiera que haya un dominicano dispuesto a trabajar por el retorno del progreso y apoyar a Leonel Fernández, ahí estará Convergencia Ciudadana», expresó Pichardo.

El dirigente agregó que el propósito es unir voluntades, organizar esfuerzos y abrir espacios de participación para quienes respaldan el proyecto político del expresidente.

El recorrido también contempla entrevistas en emisoras de radio, encuentros con medios impresos y otras actividades de vinculación con la diáspora.

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