Contraloría fiscaliza 77 obras públicas y proyecta superar 100

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SANTO DOMINGO.- La Contraloría General de la República (CGR) ha fiscalizado 77 proyectos de infraestructura pública en lo que va de 2026 y tiene programadas otras 20 intervenciones técnicas para el último trimestre, con lo que proyecta superar las 100 obras inspeccionadas y rebasar la meta de su Plan Anual de Fiscalización.

El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, explicó que estas labores buscan fortalecer la supervisión de los recursos públicos y detectar oportunamente situaciones que requieran correcciones durante la ejecución de los proyectos.

Las inspecciones están a cargo del Departamento de Ingeniería y Arquitectura de la institución y abarcan carreteras, puentes, sistemas de saneamiento, centros educativos, hospitales, plantas de tratamiento, redes de agua potable y sistemas de climatización.

OBRAS VIALES, HOSPITALES Y SANEAMIENTO

Entre los proyectos fiscalizados figuran la rehabilitación de la carretera Cruce Autopista Duarte-Presa de Taveras, Los Cocos-Baitoa, así como la reconstrucción de la carretera Cañafistol-Sombrero-El Llano-Boca Canasta, en Peravia, y caminos vecinales de Santiago.

También se incluyen los trabajos de saneamiento pluvial y sanitario de las cañadas Arroyo Manzano, en Pantoja, y Los Girasoles, en el Distrito Nacional.

En el área de salud, los técnicos inspeccionaron el Hospital General Dr. Nelson Astacio, en la Ciudad de la Salud, y el Hospital Traumatológico de San Cristóbal. Asimismo, supervisaron la construcción del Centro Educativo Básica Manuel de Jesús Galván, en Los Alcarrizos.

Otros proyectos evaluados comprenden la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Vista Bella, la instalación de redes de agua potable en sectores del Gran Santo Domingo y el sistema de climatización del Hospital Municipal de Dajabón.

VERIFICACIÓN DE AVANCES Y RECURSOS

La Contraloría informó que sus equipos realizan levantamientos, registros técnicos y tomas de imágenes en las obras para comparar los avances físicos con la ejecución financiera y los pagos efectuados.

Las verificaciones permiten evaluar el cumplimiento de los contratos, las especificaciones técnicas, las normas vigentes y los requisitos de calidad de los materiales utilizados.

Espinosa Pérez sostuvo que estas acciones forman parte de un modelo de control preventivo orientado a fortalecer la transparencia y mejorar la gestión de los recursos del Estado.

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