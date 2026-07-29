Proyecto Gonzalo Presidente elige coordinador en Brooklyn

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NUEVA YORK.- El Proyecto Gonzalo Presidente eligió a Roberto Morillo (el Potro) como su coordinador en Brooklyn.

Ocurrió en un encuentro de ririgentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabezado por Francisco Fernández, miembro del Comité Central y coordinador general del Proyecto en Nueva York; María Santiago, vicepresidenta en El Bronx; Santos Acevedo, encargado Electoral, y los coordinadores operativos Pascual Rodríguez y Constantino de la Rosa.

El equipo organizará en Estados Unidos la campaña por la nominación presidencial de Gonzalo Castillo, de cara a las elecciones del 2028.

Durante la actividad se definieron las líneas estratégicas para organizar a la diáspora dominicana en Estados Unidos en torno a los comicios de 2028.

Los dirigentes señalaron que Castillo “representa un peligro para los planes reeleccionistas del PRM” y que por eso “han emprendido una persecución política electoral en su contra”.

El equipo llamó a la comunidad dominicana a sumarse al proyecto y anunció que replicará la estructura en otras ciudades y estados.

Durante el encuentro, Morillo acusó al Gobierno de crear más deudas que ningún otro en la historia.

Cuestionó que «tengamos que coger prestado para pagar intereses de la deuda, cuando tenemos tanto oro, un metal que en este momento se está vendiendo a un precio récord en el mercado internacional».

De su lado, Fernández descartó una posible alianza entre el PLD y el partido Fuerza del Pueblo. Y en ese sentido, aseguró que «el compañero Gonzalo Castillo tiene todas las herramientas para ganar solo en 2028».

«Eso de la alianza solo beneficiaría a los candidatos a senador y diputados que no cuentan con suficiente respaldo para ganar solos, como es el caso de Omar Fernández», expresó.