Condenan a 15 años mujer por explotación sexual de dos hijas

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SANTO DOMINGO.– El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión y al pago de una multa de 100 salarios mínimos a una mujer hallada culpable de explotar sexualmente a sus dos hijas menores de edad.

El Ministerio Público informó que la investigación, encabezada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), se desarrolló con la cooperación de autoridades de Estados Unidos, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

De acuerdo con la acusación, el caso se originó a partir de información remitida por el FBI y el Departamento de Justicia estadounidense a la PETT, relacionada con una investigación realizada en el estado de Nueva York contra Daniel Batista, quien posteriormente fue condenado en ese país por delitos sexuales.

El análisis forense del teléfono celular de Batista permitió establecer que una mujer, desde República Dominicana, le enviaba de manera recurrente imágenes de contenido sexual de menores a cambio de dinero enviado mediante remesas.

Las pesquisas del Ministerio Público determinaron que la condenada desnudaba y fotografiaba a sus dos hijas y a otras menores de su entorno familiar y social para remitir las imágenes al hombre, quien las solicitaba.

COOPERACION INTERNACIONAL

La PETT, dirigida por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, destacó que la investigación se desarrolló al amparo de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y de los mecanismos de cooperación establecidos en la Convención de Palermo.

Por tratarse de menores de edad, las autoridades adoptaron medidas para proteger la identidad, seguridad y bienestar de las víctimas durante el proceso investigativo y judicial.

La investigación estuvo a cargo de la procuradora fiscal Aleika Almonte, con el apoyo de la agencia investigativa Dictot y la Unidad de Investigaciones de la PETT. Durante el juicio, la acusación fue representada por Almonte y la procuradora fiscal Noelia Tavera.

Batista también fue condenado a 18 años de prisión en Nueva York, luego de ser declarado culpable de posesión de material de abuso sexual infantil.

“Este caso demuestra que ningún agresor, ni quienes facilitan la explotación de niños, niñas y adolescentes, están fuera del alcance de la justicia”, afirmó Bejarán Álvarez.

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