Condenan a 15 años de prisión mujer que torturó recién nacida

Santo Domingo, 12 sep (EFE).- Un tribunal condenó a 15 años de prisión a una mujer acusada de cometer actos de tortura y barbarie contra una niña de pocas semanas de nacida, en hechos registrados en junio del año 2025 en El Seibo, informó este viernes el Ministerio Público.
El proceso judicial se inició después de que un hospital notificara a las autoridades sobre el ingreso de la menor, quien presentaba lesiones de gravedad y había sido trasladada por su padre.
De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalizadora Sugeiry Guilamo Cedano, adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar de la Fiscalía de El Seibo, el padre de la niña fue informado sobre su estado por un familiar mientras se encontraba trabajando el 7 de julio de 2025.
El hombre trasladó a la menor a un centro médico y, al día siguiente, fue referida a un hospital pediátrico para recibir atención especializada.
Los médicos diagnosticaron a la niña un trauma craneoencefálico severo, múltiples traumatismos, una fractura del omóplato izquierdo y una hemorragia intraparenquimatosa, lesiones que fueron certificadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Según la investigación, Vásquez Sosa aprovechó la relación de cercanía y confianza que mantenía con la familia para agredir a la menor, quien se encontraba en una situación de total indefensión.
Durante el juicio, las juezas Ramona Santana Bermúdez, Laura Isabel Roa y María del Carmen García González modificaron la calificación jurídica planteada por el Ministerio Público, que había solicitado una condena de 30 años de prisión.
El tribunal finalmente condenó a Vásquez Sosa por violación de las disposiciones del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97, y del artículo 396, letra a, de la Ley 136-03, que sancionan los actos de tortura y barbarie contra menores.
Anyelina Vásquez Sosa deberá cumplir la condena en la cárcel de Higüey.