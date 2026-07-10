Comunidad del Caribe respalda proceso de transición en Haití

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Puerto Príncipe, 10 jul (Prensa Latina) -Los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) transmitieron durante su 51 cumbre celebrada en Santa Lucía su apoyo a la transición política de Haití, expresa un comunicado sobre la reunión divulgado hoy aquí.

La Conferencia de Jefes de Gobierno del organismo regional -añade el texto- reafirmó su solidaridad con el pueblo haitiano y «su compromiso de apoyarlo en sus esfuerzos por restablecer la seguridad, consolidar las instituciones democráticas y reinstaurar el orden constitucional».

Los participantes de la reunión concluida el miércoles elogiaron los avances del gobierno del Primer Ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y reiteraron «su apoyo a la organización de próximas elecciones libres, creíbles, inclusivas y pacíficas».

El ente regional destacó las iniciativas emprendidas por las autoridades haitianas en materia de seguridad y preparación para esos comicios, subraya la declaración. Los líderes caribeños creen que la culminación exitosa de la transición en curso «sigue siendo esencial para que el pueblo haitiano pueda elegir libremente a sus líderes mediante un proceso electoral democrático», agrega el comunicado.

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