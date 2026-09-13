¿Comprar ahora o esperar? (OPINION)

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Una de las preguntas que con mayor frecuencia recibimos quienes trabajamos en el sector inmobiliario es: ¿este es un buen momento para comprar o sería mejor esperar? Es una pregunta lógica. Comprar una vivienda o realizar una inversión inmobiliaria representa una decisión económica importante y nadie quiere hacerlo en el momento equivocado.

Durante muchos años he visto compradores aplazar sus decisiones porque consideran que los precios están altos, esperan una reducción de las tasas de interés o confían en que aparecerá una oportunidad mejor. En ocasiones esperar puede ser conveniente. Sin embargo, también he visto personas descubrir, años después, que aquella propiedad que pudieron comprar ya cuesta mucho más.

El problema es que nadie puede determinar con absoluta certeza cuál será el momento perfecto para comprar. El mercado depende de la oferta y la demanda, el costo de construcción, las tasas de interés, el financiamiento, la situación económica y, especialmente, del comportamiento particular de cada zona.

Por eso entiendo que debemos cambiar la pregunta. En lugar de concentrarnos exclusivamente en “¿es este el mejor momento?”, deberíamos preguntarnos: “¿es esta una buena propiedad para mí y puedo comprarla en condiciones adecuadas?” Parece una diferencia pequeña, pero cambia completamente la manera de analizar una operación inmobiliaria.

Lo primero es determinar para qué estamos comprando. No podemos evaluar de igual manera una vivienda destinada a nuestra familia que un apartamento para alquiler, una propiedad turística, un local comercial o un inmueble adquirido principalmente buscando valorización. El propósito de la compra debe estar definido antes de seleccionar la propiedad.

La ubicación continúa siendo uno de los factores fundamentales. Una propiedad situada en una zona con demanda, buenos accesos, servicios, infraestructura y posibilidades de desarrollo tiene mejores condiciones para conservar y aumentar su valor. Pero una buena ubicación no significa que debamos pagar cualquier precio; también debemos comparar el inmueble con otras alternativas existentes.

Frecuente

Otro error frecuente consiste en pensar que la propiedad más barata necesariamente representa la mejor oportunidad. Un inmueble puede tener un precio atractivo y, sin embargo, presentar poca demanda, dificultades para alquilarse o escasas posibilidades de valorización. En bienes raíces, lo verdaderamente importante no es solamente cuánto pagamos, sino qué estamos recibiendo a cambio.

La capacidad económica del comprador también debe ocupar un lugar central. No considero prudente adquirir una propiedad solamente por temor a que mañana aumente de precio si esa operación compromete excesivamente nuestras finanzas. Una buena inversión debe permitirnos cumplir nuestras obligaciones sin convertir la propiedad en una carga difícil de sostener.

También debemos analizar correctamente el financiamiento. Las tasas de interés afectan el costo de una propiedad, pero esperar exclusivamente a que bajen puede producir un resultado diferente al esperado. Mientras esperamos mejores condiciones financieras, el inmueble podría aumentar de precio. Por eso debemos evaluar conjuntamente el inicial, las cuotas, el plazo, la tasa y nuestra capacidad real de pago.

En los proyectos en construcción existe otra posibilidad. Comprar durante las primeras etapas puede permitir obtener mejores precios y distribuir el inicial durante el período de construcción. Sin embargo, esa ventaja debe acompañarse de una revisión cuidadosa del desarrollador, su trayectoria, la documentación del proyecto y las condiciones establecidas en el contrato.

Para quien compra con fines de inversión hay una pregunta adicional: ¿qué hará esta propiedad por mi patrimonio? Debemos analizar la posibilidad de generar alquileres, los gastos de mantenimiento, la demanda existente, el rendimiento esperado y el potencial de valorización. Una inversión inmobiliaria no debería sustentarse únicamente en la promesa de que determinada zona aumentará de precio.

También debemos reconocer que esperar tiene un costo. Una familia puede continuar pagando alquiler durante años mientras espera el momento perfecto. Un inversionista puede mantener recursos disponibles sin producir mientras observa cómo otras propiedades aumentan de valor. Esperar también constituye una decisión financiera y, por tanto, debemos calcular sus posibles consecuencias.

Esto no significa que siempre debamos comprar inmediatamente. Hay momentos en los que esperar es lo correcto: cuando no tenemos capacidad económica suficiente, existe un endeudamiento elevado, desconocemos las condiciones del proyecto o la propiedad simplemente no responde a nuestros objetivos. La meta no debe ser comprar rápido; debe ser comprar bien.

Después de más de tres décadas vinculado al sector inmobiliario, estoy convencido de que las mejores decisiones no necesariamente las toman quienes logran adivinar lo que hará el mercado, sino quienes conocen sus posibilidades, estudian cuidadosamente la propiedad y saben reconocer una verdadera oportunidad.

¿Cuánto costaba hace cinco años la propiedad que hoy quisiera comprar? ¿Está esperando porque realmente le conviene o porque teme tomar la decisión? ¿Qué precio podría tener dentro de otros cinco años? Me gustaría conocer su experiencia y su opinión. Déjela en los comentarios y continuemos conversando sobre cómo tomar mejores decisiones inmobiliarias.

Cesarfragoso75@hotmail.com

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