Comercio entre R. Dominicana y Brasil supera los US$1,000 MM

Ejecutivos de la Cámara de Comercio Domínico-Brasileña durante el encuentro.

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SANTO DOMINGO.– La Cámara de Comercio Domínico-Brasileña propuso convertir a la República Dominicana en una plataforma regional de comercio e inversión con Brasil, aprovechando su ubicación geográfica, infraestructura logística y acuerdos comerciales para diversificar las exportaciones y reducir el desequilibrio de la balanza bilateral.

La iniciativa fue presentada por el presidente de la entidad, Leonel Castellanos Duarte, durante la celebración del 38.º aniversario del gremio, en un encuentro que reunió a empresarios, autoridades y representantes diplomáticos. Entre los asistentes estuvo el ministro consejero de la Embajada de Brasil, Luiz Marfil, en representación del embajador Carlos Luis Dantas Coutinho Perez.

Castellanos Duarte informó que el intercambio comercial entre ambos países pasó de unos US$370 millones anuales hace dos décadas a más de US$1,000 millones en 2025.

Sin embargo, advirtió que la balanza continúa favoreciendo a Brasil, por lo que consideró necesario fortalecer la presencia de productos dominicanos en ese mercado.

EXPORTACIONES DOMINICANAS, EL PRINCIPAL DESAFÍO

Brasil suministra a la República Dominicana cereales, maquinaria agrícola, alimentos, materias primas, acero y vehículos para el transporte público. En cambio, las exportaciones dominicanas hacia ese mercado se concentran principalmente en productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

Ante esta realidad, Castellanos Duarte planteó ampliar la oferta exportable dominicana y aprovechar las oportunidades de cooperación técnica con Brasil, entre ellas el reciente acuerdo con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), dirigido a modernizar la producción agropecuaria nacional.

Por su parte, Marfil manifestó el interés de ampliar y diversificar las exportaciones dominicanas hacia Brasil. Asimismo, informó que las exportaciones brasileñas a la República Dominicana aumentaron un 26,7 % entre enero y agosto de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

MERCOSUR Y UNIÓN EUROPEA ABREN NUEVAS OPORTUNIDADES

En un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados, las tensiones geopolíticas y las barreras arancelarias, Marfil destacó el potencial de la economía brasileña y señaló que su agronegocio cerró 2025 con exportaciones récord de US$169,000 millones.

Resaltó las oportunidades vinculadas al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, al considerar que la República Dominicana puede aprovechar su infraestructura portuaria y aeroportuaria, sus zonas francas y su experiencia exportadora para atraer empresas brasileñas interesadas en expandirse hacia otros mercados.

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