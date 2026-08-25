Comediante dominicano Mr. Nuevayol se gana el corazón de los neoyorquinos

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NUEVA YORK.- De las redes a los grandes escenarios, el comediante dominicano Mr. Nuevayol se ha ganado el corazón de los neoyorquinos y se ha consolidado como la versión moderna de Balbuena, el icónico personaje del cine dominicano que retrató la vida del inmigrante en la Gran Manzana.

Conocido como «Papi», Mr. Nuevayol se hizo viral narrando con humor las penurias, alegrías y contradicciones de ser dominicano en Nueva York: la renta, el tren, la bodega, la nostalgia por el barrio y el choque cultural de vivir entre dos mundos. Un humor que la diáspora reconoce al instante.

DEL CELULAR AL UNITED PALACE

Su fenómeno digital dio el salto al escenario. Mr. Nuevayol es el creador del concepto DR vs PR Comedy Show, espectáculo que apuesta por el humor como punto de encuentro entre dominicanos y puertorriqueños, dos de las comunidades latinas más grandes de la ciudad.

Creado a finales de 2024, el show tuvo su primera edición en enero de este año con lleno total y regresó el pasado 15 de agosto al emblemático United Palace de Washington Heights, el corazón de la comunidad dominicana en Manhattan. El evento es organizado por Recognize The Talent, Fuser Productions y el propio Mr. Nuevayol, con producción de Iván Manito y Media Pichardo. e1ce

UNA NUEVA GENERACIÓN DEL HUMOR DOMINICANO

El equipo dominicano del show estuvo encabezado por Jay Ramírez y figuras virales como el propio Mr. Nueva Yol, Splou Yorkcity, Iván Manito, Tommy 5000 y DavinciBeau, representantes de distintas generaciones del humor latino. e1ce

Para muchos, Mr. Nuevayol representa la evolución del inmigrante de «Nuevayol»: ya no solo el que sobrevive, sino el que hace reír, emprende y llena teatros contando su propia historia.

De influencer a empresario del humor, su ruta confirma que la comedia dominicana vive uno de sus mejores momentos en Nueva York.