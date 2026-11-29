SANTO DOMINGO.– Las autoridades colombianas entregaron a la República Dominicana a César Augusto Rodríguez Severino, alias «Dondy», señalado como integrante de la red criminal transnacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Rompeolas.

El traslado se produjo tras completarse los procedimientos diplomáticos y legales de cooperación internacional entre ambos países. Rodríguez Severino había sido capturado en el sector Normandía, de la ciudad colombiana de Cali.

CAPTURADO MEDIANTE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Su arresto fue resultado de una operación coordinada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público y la Oficina Central Nacional de Interpol Santo Domingo, con el apoyo de Interpol Bogotá y las autoridades migratorias colombianas.

El imputado era buscado mediante una notificación roja de Interpol, identificada con el número A-18890/11-2026, sustentada en una orden judicial de arresto emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

ACUSACIONES POR NARCOTRÁFICO Y LAVADO

Rodríguez Severino quedó bajo custodia del Ministerio Público y la DNCD para ser presentado ante la justicia dominicana. Se le atribuyen presuntos cargos de asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con el expediente investigativo, habría formado parte de una estructura criminal dedicada al envío de cargamentos de drogas desde Colombia hacia República Dominicana, utilizando puntos de entrada ubicados en el litoral costero de la región Este.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

El Ministerio Público y la DNCD informaron que continuarán profundizando las investigaciones de la Operación Rompeolas para identificar y someter a la justicia a los demás integrantes de la red.

Las instituciones destacaron la importancia de la cooperación jurídica y policial internacional para perseguir organizaciones criminales que operan en varios países.

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