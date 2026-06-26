COLOMBIA: De la Espriella da 30 días a grupos armados

El ultraderechista Abelardo de la Espriella (i) reacciona este jueves, junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, durante la entrega por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de su credencial como presidente electo de Colombia, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

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Bogotá (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, le dio un mes a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia e insinuó que no llevará a cabo negociaciones de paz con ninguno de estos, como las que ha realizado el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

«A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón (…) y organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin», expresó De la Espriella al recibir la credencial como presidente electo.

En ese sentido, el próximo mandatario colombiano aseguró que «la convivencia del actual Gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa».

«En la era de ‘El Tigre’ (como lo llaman sus seguidores) se acabó (…) Quienes persistan en la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana», añadió.

La política de ‘paz total’, insignia del presidente Petro, hace agua a solo mes y medio del fin de su mandato por el fracaso de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la proliferación de grupos armados que han incrementado la violencia en el país.

Esta ambiciosa propuesta también incluye negociaciones con las disidencias de las FARC y el sometimiento a la Justicia de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, pero los resultados han sido pocos.

La primera aparición como presidente electo

Este jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a De la Espriella su credencial como presidente electo de Colombia tras ganar en la segunda vuelta de las elecciones el domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda.

«Hoy nos reúne uno de los actos más significativos que tiene nuestra constitución, Colombia y el CNE hace entrega formal de las credenciales que los acreditan a ustedes, doctor Abelardo y doctor José Manuel (Restrepo) como presidente y vicepresidente de la república para el periodo 2026-2030», expresó el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

En el evento, De la Espriella y Restrepo recibieron la credencial en la primera aparición pública de ambos desde el domingo, cuando hablaron ante una multitud en la ciudad de Barranquilla tras la apretada victoria electoral sobre Cepeda, que fue proclamada ayer por el CNE.

De la Espriella, que asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, estuvo acompañado por su familia y por decenas de sus simpatizantes, que una vez apareció en el auditorio del recinto ferial Corferias, donde se llevó a cabo el acto, gritaron: «Presidente, presidente».

Luego, cuando recibió la credencial, alguien del público grito «Firmes por la patria», su lema de campaña, y el presidente electo se llevó la mano a la sien para hacer el saludo militar que también ha usado a lo largo de la campaña presidencial.

De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo pasado frente a los cerca de 12,7 millones de sufragios (48,70 %) alcanzados por el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro.

¿Quién es el presidente electo de Colombia?

El presidente electo es un abogado de 47 años admirador confeso del mandatario estadounidense, Donald Trump, y donante del Partido Republicano.

De la Espriella hizo fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EE.UU., o David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

De la Espriella creó en julio de 2025 su movimiento e inscribió su candidatura presidencial con el único objetivo de impedir la continuidad en el poder de la izquierda de Petro y de su sucesor, el senador Iván Cepeda, y acabó aglutinando alrededor suyo a la derecha que hasta ahora estaba en las filas del uribismo.