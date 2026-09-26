Collado avanza conformación estructura política en exterior

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NUEVA YORK.— El equipo político de David Collado avanza en la conformación de su estructura en las tres circunscripciones del exterior, mediante encuentros con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Estados Unidos, Canadá, el Caribe y Europa.

Una comisión del proyecto viajó desde República Dominicana para encabezar las jornadas, liderada por Júnior Peralta, director de Organización, junto a los diputados Ignacio Aracena, Eugenio Cedeño y Amado Díaz, además de Amín Vásquez, subdirector de Organización, y Cristian Castro. Los trabajos fueron coordinados por Enrique García, responsable de Campaña Internacional.

REPRESENTACIÓN EN NUEVA YORK

En Nueva York se realizó un encuentro con representantes de las estructuras territoriales de la Circunscripción No. 1 del Exterior, que incluye Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Pensilvania, Rhode Island y Canadá.

Entre los dirigentes integrados figuran el diputado de ultramar Cirilo Moronta, Yulin Mateo, presidente de la seccional del PRM en Nueva York, y Luis Emilio Ducasse, presidente fundador de esa seccional, junto a representantes de Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island, Westchester y Long Island.

MIAMI ARTICULA SU ESTRUCTURA

En Miami se desarrolló el encuentro de la Circunscripción No. 2, con representantes de sus diferentes seccionales y dirigentes políticos. Participó el diputado de ultramar Edward Cruz, además de Arsenio Borges, exdiputado y cónsul en Puerto Rico.

En Europa, correspondiente a la Circunscripción No. 3, se integraron la diputada de ultramar Naty Nova y César Méndez, presidente de la seccional del PRM en Barcelona.

Con estas jornadas, el proyecto busca articular una estructura política con representación partidaria, legislativa y territorial entre las comunidades dominicanas residentes en el exterior.

an/am