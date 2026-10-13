COD capacita a dirigentes y atletas de triatlón en Barahona

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PARAÍSO, Barahona.– Unos 30 atletas, entrenadores, dirigentes y directivos de la Federación Dominicana de Triatlón (Fedotri) participaron en un curso de Administración Deportiva impartido por la Academia Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD), en el municipio de Paraíso, provincia Barahona.

La capacitación, auspiciada por el programa Solidaridad Olímpica del COD, se desarrolló desde el jueves 8 hasta el domingo 11 de octubre en las instalaciones de la Alcaldía de Paraíso, como parte de las iniciativas dirigidas a fortalecer la formación y la gestión de la dirigencia deportiva nacional.

La entrega de certificados estuvo encabezada por el alcalde Francisco Acosta, quien valoró el impacto de estas jornadas formativas en el municipio y destacó los aportes del triatlón a la comunidad.

“Para nosotros esto es un regocijo y una bendición al ver cómo nuestros jóvenes se capacitan. Verlos acá es una muestra de que el deporte en Paraíso está avanzando”, expresó Acosta.

FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO

El presidente de Fedotri, Franklin de la Cruz, resaltó el compromiso de los participantes y explicó que la actividad forma parte del programa de la federación para impulsar el crecimiento de esa disciplina y fortalecer las capacidades de sus dirigentes.

De la Cruz sostuvo que la capacitación ofrece herramientas para comprender mejor el movimiento olímpico y desarrollar proyectos que contribuyan al futuro del triatlón dominicano.

El programa fue elaborado por la Academia Olímpica, dirigida por el ingeniero Pedro Julio Quezada, con la participación de especialistas en distintas áreas de la administración deportiva.

Durante la clausura, Quezada exhortó a los asistentes a aplicar los conocimientos adquiridos durante las cuatro jornadas y utilizarlos para mejorar la gestión de sus organizaciones.

AMPLIO PROGRAMA ACADÉMICO

Entre los temas tratados figuraron la historia del movimiento olímpico, planificación estratégica, gobernanza, modelos de gestión del Comité Olímpico Internacional (COI), medicina deportiva, dopaje, inteligencia artificial aplicada al deporte y ética deportiva.

La atleta Ligni Mateo y el regidor Freddy de la Paz ofrecieron las palabras de agradecimiento en representación de los participantes.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del COD y Fedotri por ampliar las oportunidades de capacitación y contribuir al fortalecimiento institucional del deporte dominicano.

of-am