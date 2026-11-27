CIUDAD DE MÉXICO, (Prensa Latina).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este viernes la defensa de la soberanía nacional y afirmó que la relación con Estados Unidos debe sustentarse en la coordinación y el respeto mutuo, nunca en la subordinación.

Durante su habitual conferencia de prensa, la mandataria sostuvo que México asume la responsabilidad que le corresponde en materia de seguridad y pidió a Washington trabajar también dentro de su territorio para combatir el narcotráfico y reducir el consumo de drogas.

RECHAZA INJERENCIA DE LA DEA

Sheinbaum volvió a cuestionar el anuncio del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, sobre la apertura de canales para que ciudadanos mexicanos denuncien a políticos corruptos y presuntos colaboradores de organizaciones criminales.

La gobernante calificó esa iniciativa como una injerencia y recordó que México cuenta con instituciones responsables de investigar esos delitos. Asimismo, informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, presentó una queja formal al embajador estadounidense, Ronald Johnson.

PIDE A WASHINGTON ASUMIR SU RESPONSABILIDAD

La presidenta consideró que Estados Unidos debe concentrar esfuerzos en combatir la distribución y venta de drogas en su territorio, perseguir a los cárteles que operan allí e investigar el lavado de dinero procedente del narcotráfico.

«¿Quién distribuye el fentanilo y otras drogas? ¿Quién lo vende? ¿Dónde se lava ese dinero? Eso es algo que ellos tienen que resolver», expresó.

Sheinbaum insistió en que su Gobierno trabaja diariamente por la pacificación del país y para impedir que las drogas lleguen al mercado estadounidense.

Como parte de esos esfuerzos, mencionó la inhabilitación de miles de laboratorios clandestinos y la reducción de un 65 % en el cruce de fentanilo desde México hacia Estados Unidos, cifra reconocida por Washington desde el inicio de su administración, en octubre de 2024.

Finalmente, reiteró que la cooperación bilateral debe mantenerse, pero acompañada del respeto a la soberanía mexicana.

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