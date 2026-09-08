Cine dominicano busca conquistar nuevos espacios en EU

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y el Festival de Cine Global Santo Domingo (FCGSD) desarrollarán una agenda especial en Miami y Nueva York orientada a fortalecer la proyección internacional del cine dominicano y los vínculos con los profesionales de la industria audiovisual que desarrollan sus carreras fuera del país.

Ambas jornadas se realizan en coordinación con las instituciones hermanas de FUNGLODE en el exterior, la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), en sus oficinas de Miami y Nueva York.

La primera actividad tendrá lugar el jueves 17 de septiembre de 2026 en el histórico Tower Theater de Miami, donde se celebrará una nueva edición del Dominican Film Showcase Florida, iniciativa dedicada a promover y acercar la producción cinematográfica dominicana al público de los Estados Unidos.

La jornada incluirá la presentación de la película De Tal Palo Tal Astilla, producida por Caribbean Cinemas y dirigida por Frank Perozo, con la participación de Honey Estrella, Miguel Céspedes y Zumaya Cordero. La actividad contempla llegada de invitados y alfombra roja, seguida de la exhibición de la producción dominicana.

El Dominican Film Showcase forma parte de los esfuerzos que durante años han desarrollado FUNGLODE y el Festival de Cine Global Santo Domingo para ampliar los espacios de exhibición del cine nacional, favorecer el intercambio cultural y conectar a cineastas, actores, productores y otros profesionales dominicanos con audiencias y comunidades internacionales.

LEONEL ENCABEZARÁ ENCUENTRO

Una semana después, el jueves 24 de septiembre, la agenda continuará en Nueva York con Dominican Film Professionals Abroad, un encuentro que tendrá como escenario el Leonard Nimoy Thalia Theatre at Symphony Space, ubicado en 2537 Broadway at 95th Street, y que será encabezado por el expresidente de la República y presidente de FUNGLODE, Dr. Leonel Fernández.

A partir de las 5:00 de la tarde, Fernández sostendrá un conversatorio con actores, directores, productores, guionistas y otros profesionales dominicanos del audiovisual radicados principalmente en Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia y otras localidades de los Estados Unidos.

El encuentro ha sido concebido como un espacio para escuchar a los profesionales dominicanos que trabajan fuera del país, conocer sus experiencias y recoger sus perspectivas sobre el presente y el futuro de la cinematografía nacional.

TEMAS DEL CONVERSATORIO

Entre los temas previstos figuran el impacto de la Ley para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana, las oportunidades generadas por su sistema de incentivos, los aspectos que podrían continuar fortaleciéndose y las posibles vías para lograr una mayor integración de los profesionales dominicanos residentes en el exterior a la industria cinematográfica nacional.

La conversación será moderada por Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Santo Domingo, y contará con la participación del presidente Fernández; la cineasta Leticia Tonos; Yvette Marichal; la actriz Sarah Jorge; y el actor Elvis Nolasco, junto a otros profesionales de la industria cinematográfica dominicana radicados en Estados Unidos.

El formato permitirá además la participación del público, con preguntas y reflexiones dirigidas al presidente Fernández y a los integrantes del conversatorio.