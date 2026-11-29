Santo Domingo, 29 nov.- Cientos de dominicanos salieron hoy a las calles de esta capital en respuesta a una convocatoria del partido Fuerza del Pueblo (FP), en una movilización encabezada por el exmandatario y líder de esa organización, Leonel Fernández.

La denominada Gran Marcha del Pueblo reunió a ciudadanos que expresaron su inconformidad con el alto costo de la vida, los apagones, la inseguridad, las deficiencias de los servicios públicos y otras problemáticas que afectan a la población.

Minutos antes del inicio de la movilización, las avenidas Duarte y Pedro Livio Cedeño y sus alrededores se encontraban llenas de personas que acudieron a la convocatoria, muchas de ellas protegidas del intenso sol mediante sombrillas.

Los participantes portaban banderas dominicanas y pancartas con mensajes de rechazo a distintas problemáticas nacionales.

La consigna «Por el caso Senasa» aludía al escándalo de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), mientras «Nos están matando los policías» expresaba preocupación por las denuncias de abusos y muertes atribuidas a agentes policiales en los llamados «intercambios de disparos».

LA RECLAMACION DE LOS ASISTENTES A LA MARCHA

Otros carteles reclamaban el fin de los apagones y de las elevadas facturas eléctricas, con frases como «No más apagones», «Apagones y factura cara».

Entre las demandas también figuraban una educación de calidad, mejores salarios para los trabajadores y servicios de salud dignos. «Por la salud del pueblo marchamos», se leía en algunos carteles.

La violencia contra las mujeres y la necesidad de mayores garantías de seguridad y protección también formaron parte de los reclamos expresados durante la jornada.

Uno de los momentos de mayor simbolismo político se produjo cuando el senador Omar Fernández levantó la mano de su padre, Leonel Fernández, en un gesto que proyectó una imagen de unidad entre generaciones dentro de la organización opositora.

La movilización se desarrolló en un contexto de cuestionamientos de la oposición al desempeño del Gobierno y de demandas ciudadanas relacionadas con el costo de la vida y la calidad de los servicios públicos.

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