CHINA: Un muerto y 13 heridos al estrellar avioneta rascacielos

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PEKIN 28 jun.- Al menos 13 personas han resultado heridas al estrellarse una avioneta contra el rascacielos más alto de China, la Citic Tower, en Pekín, cuyo piloto falleció en el acto según el primer balance oficial del siniestro recogido por Bloomberg.

El avión, una aeronave deportiva ligera monomotor de dos plazas, impactó contra la torre en el distrito de Chaoyang alrededor de las 17.55, hora local, según informaron las autoridades. Si bien no especificaron el edificio, FlightRadar24 indicó que se trataba de un avión Sunward SA60L Aurora. Las vidas de los heridos no corren peligro.

El accidente ocurrió en una de las zonas comerciales centrales de la capital, a varios kilómetros al este de Zhongnanhai, sede del Partido Comunista y residencia de los altos dirigentes.

Pekín mantiene estrictos controles del espacio aéreo que abarcan todas las aeronaves de baja altitud, incluidos los pequeños drones, en toda la ciudad, y todos los vuelos están sujetos a aprobación oficial.

Durante eventos importantes como la reunión legislativa anual, las autoridades suelen prohibir todos los vuelos de drones y avionetas con fines recreativos, deportivos y publicitarios en toda la capital.

of-am