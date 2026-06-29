Ayuntamiento Moca reconoce la trayectoria de Rafael Núñez

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MOCA, República Dominicana.– El Ayuntamiento de Moca reconoció al periodista y escritor Rafael Núñez por su destacada trayectoria en el periodismo nacional y sus valiosos aportes a la investigación histórica, durante un acto celebrado en el Centro Cultural Juan María Contín.

La distinción fue entregada por el alcalde de Moca, doctor Miguel Guaroculla Cabral, quien invitó al autor a presentar su más reciente obra, Santo Domingo: génesis y ruptura de dos naciones, publicada en abril de este año.

La resolución municipal dispone registrar y difundir el reconocimiento en las crónicas oficiales del Ayuntamiento como testimonio de la admiración y el respeto del pueblo mocano hacia la labor periodística e intelectual de Núñez.

La actividad, realizada el pasado viernes 26 de junio, sorprendió al escritor con el homenaje luego de exponer los principales planteamientos de su nueva publicación.

Alcalde destaca el valor de la obra

Durante las palabras de bienvenida, el alcalde Miguel Guaroculla Cabral resaltó la trayectoria profesional de Rafael Núñez y calificó su más reciente libro como un aporte significativo al estudio de la identidad nacional.

«Somos testigos de la entrega de una pieza clave para el rompecabezas de nuestra identidad nacional. Esta obra aborda un tema de gran actualidad y profundo valor historiográfico, al explicar cómo en un mismo territorio surgieron dos realidades históricas y culturales distintas», expresó el ejecutivo municipal.

Una investigación sobre los orígenes de dos naciones

Al agradecer el reconocimiento, Rafael Núñez explicó que Santo Domingo: génesis y ruptura de dos naciones examina el origen de la separación histórica entre República Dominicana y Haití, así como los factores políticos, sociales y culturales que moldearon la evolución de ambos pueblos.

El autor señaló que la obra nació como una respuesta académica a las críticas internacionales que, a su juicio, presentan a la República Dominicana como una nación racista y xenófoba.

«Motivado por desmitificar esas narrativas y aportar claridad contextual, emprendí una profunda investigación documental cuyos resultados quedan plasmados en este libro», manifestó.

La publicación analiza de manera rigurosa las raíces de la identidad dominicana y los procesos históricos que condujeron a la formación de dos Estados con características diferenciadas en la isla de Santo Domingo.

Con esta obra, Rafael Núñez suma seis libros publicados. Su bibliografía incluye Figueroa Agosto: el poder del narco, Periodismo, política y reflexiones, Tramas ocultas de una campaña electoral, Retratos de la historia y Nueva retórica: nuevos códigos, nueva sociedad.

Los asistentes calificaron el texto como un importante aporte a la historiografía contemporánea y al análisis de la identidad nacional. La presentación fue transmitida en vivo por la emisora comunitaria Moca FM, permitiendo que miles de oyentes del Cibao y usuarios de plataformas digitales siguieran el encuentro.

Al concluir la actividad, el autor compartió con los asistentes, firmó ejemplares de su libro y agradeció el respaldo del pueblo de Moca. Estuvo acompañado por su esposa, Esmelda Ovalles; sus hijas, Ashley y Miranda, así como por familiares, amigos y allegados.

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