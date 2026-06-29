Reconocen al Director del SNS en Congreso de Ortopedia

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SANTO DOMINGO.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, fue reconocido en dos ocasiones durante el XXVI Congreso Internacional de Ortopedia y Traumatología, escenario en el que también participó como conferencista.

La Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT) le otorgó una distinción por sus aportes al fortalecimiento de la ortopedia y la traumatología en el país, así como por su liderazgo en el desarrollo de la Red Nacional de Trauma. El reconocimiento fue entregado por el presidente de la entidad, doctor Andy de León, acompañado de la junta directiva y los presidentes regionales.

Durante el congreso también fue destacada la trayectoria de Landrón como expresidente de la SDOT, institución que dirigió durante seis años, impulsando iniciativas orientadas al fortalecimiento de la especialidad y a la formación continua de los profesionales del área.

Asimismo, el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras le rindió homenaje por su trayectoria como egresado del centro y por el respaldo brindado, desde el Servicio Nacional de Salud, al fortalecimiento de ese hospital, considerado el principal referente nacional en la atención del trauma.

Al agradecer las distinciones, Landrón afirmó que estos reconocimientos representan un compromiso para continuar fortaleciendo la Red Nacional de Trauma y la red hospitalaria pública, con el propósito de garantizar una atención oportuna, especializada y de calidad que contribuya a reducir las muertes y las secuelas ocasionadas por los accidentes de tránsito.

El titular del SNS aprovechó la ocasión para felicitar a los médicos residentes que concluyeron su formación en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, a quienes exhortó a ejercer la medicina con ética, vocación de servicio y compromiso con la salud de la población.

Las distinciones fueron entregadas en el marco del XXVI Congreso Internacional de Ortopedia y Traumatología y de la ceremonia de graduación de los programas de especialidades médicas del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, actividades que reunieron a destacados especialistas nacionales e internacionales.

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