Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Una oportunidad competitiva?

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La República Dominicana se viste de gala al convertirse, por tercera ocasión, en sede de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, cuya edición número XXV se celebrará en 2026. Este acontecimiento deportivo representa una oportunidad histórica para reafirmar el liderazgo regional del país y proyectar su capacidad organizativa ante América Latina y el Caribe.

La primera experiencia dominicana como anfitriona ocurrió en 1974, con los XII Juegos celebrados en Santo Domingo, mientras que en 1986 Santiago de los Caballeros acogió los XV Juegos. Ahora, cuatro décadas después, el país vuelve a recibir la máxima fiesta deportiva regional, programada del 24 de julio al 15 de agosto de 2026.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe constituyen el evento multideportivo más antiguo de la región y una celebración que trasciende la competencia. Representan un espacio de integración, amistad y confraternidad entre los pueblos participantes, donde el deporte se convierte en un puente de unión cultural y social.

La historia de estos juegos se remonta a 1924, cuando la Sociedad Olímpica Mexicana impulsó su creación luego de la participación de México en los Juegos Olímpicos de París de ese año. Ante la necesidad de elevar el nivel competitivo de los atletas de la región, dirigentes deportivos firmaron en París el acta fundacional el 4 de julio de 1924, dando origen a la competencia regional más antigua reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI).

En esta edición participarán 37 países y territorios de Centroamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados, Jamaica, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana, entre otros. Se espera la presencia de más de 6 mil atletas que competirán en diversas disciplinas deportivas.

Las competencias tendrán como escenarios principales el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Distrito Nacional, la zona metropolitana, Santiago de los Caballeros, el Parque del Este y otras instalaciones deportivas de las regiones norte y este del país.

A pocas semanas del inicio del evento, la República Dominicana comienza a sentir el entusiasmo de una gran celebración nacional. Las provincias, los medios de comunicación y las instituciones deportivas ya reflejan el ambiente de expectativa mediante campañas, anuncios y actividades promocionales.

Será una oportunidad para mostrar la hospitalidad dominicana y la capacidad del país para organizar eventos de gran dimensión internacional.La participación de los atletas dominicanos genera grandes expectativas, especialmente en disciplinas donde el país ha logrado importantes avances como voleibol, baloncesto, boxeo, fútbol, tenis de mesa, atletismo, judo y levantamiento de pesas.

El objetivo será superar los resultados obtenidos en ediciones anteriores y consolidar el crecimiento deportivo nacional.

El progreso dominicano en el medallero refleja una evolución significativa. En los XII Juegos de 1974 el país obtuvo 16 medallas; en los XV Juegos de 1986 alcanzó 70 preseas, y en los XXIV Juegos celebrados en El Salvador en 2023 logró 111 medallas, distribuidas en 25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce, alcanzando el quinto lugar general de la competencia.

Más allá de las medallas, estos juegos representan una oportunidad estratégica para fortalecer la imagen internacional de la República Dominicana. El Gobierno, las autoridades deportivas, los atletas, el sector privado y la ciudadanía deben unir esfuerzos para que este acontecimiento deje un legado positivo en infraestructura, organización, turismo deportivo y orgullo nacional.

La celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe debe convertirse en un símbolo de unidad, disciplina y convivencia, demostrando que el deporte puede estar por encima de las diferencias y contribuir a construir una mejor imagen país.

Nuestros atletas tendrán la responsabilidad de representar con dignidad la bandera nacional. Con esfuerzo, preparación y determinación, podrán escribir una nueva página en la historia deportiva dominicana y aspirar a superar las 111 medallas alcanzadas en la pasada edición.

Que suba el telón de esta gran fiesta regional. ¡Éxitos a todos nuestros atltas!!

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