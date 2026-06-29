Abel Martínez dice PLD aplicará una estricta política migratoria

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

BONAO. – El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República, aplicará una política migratoria estricta para enfrentar la migración irregular, afirmando que «no habrá paños tibios» en el cumplimiento de las leyes y la Constitución.

Durante un encuentro con dirigentes y militantes del PLD en Bonao, Martínez sostuvo que el problema migratorio es el resultado de la falta de voluntad de los distintos gobiernos, aunque afirmó que la situación se ha agravado significativamente durante la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El dirigente político recordó que, cuando presidió la Cámara de Diputados, promovió acciones y alertó tanto en el país como en escenarios internacionales sobre la necesidad de fortalecer el control migratorio.

«Hoy tenemos millones de ilegales que ni siquiera están identificados. Pero ya no se trata de buscar culpables, sino de resolver el problema», expresó.

Martínez reiteró que los extranjeros que residan legalmente en el país serán bienvenidos y reconoció la necesidad de mano de obra para sectores como la agricultura y la construcción, siempre dentro del marco legal.

Asimismo, afirmó que los inmigrantes en condición irregular dispondrían de un período de transición para salir voluntariamente del país en caso de que resulte electo presidente. Agregó que quienes permanezcan en territorio dominicano serían retornados a sus países de origen, respetando sus derechos humanos.

«Con nosotros no hay negociación, no hay paños tibios, no hay mentiras. Lo que habrá serán resultados», manifestó.

Destaca su trayectoria política

Durante su intervención, Abel Martínez también hizo un balance de su carrera política, asegurando que ha construido su trayectoria «sin atajos, sin mentiras y con resultados».

Sostuvo que ha dedicado su vida al servicio público y que su preparación ha estado enfocada en servir a la población mediante el estudio, la experiencia y el trabajo.

«Nunca he tenido que mentir para avanzar en este camino. Me he formado para convertirme en el mejor servidor público de la República Dominicana y en su próximo presidente», expresó.

Finalmente, reflexionó sobre la pérdida de credibilidad de la clase política y afirmó que no todos los dirigentes actúan de la misma manera.

«Muchos no creen en los políticos, y con razón. Pero no todos estamos contaminados con la mentira, la falsedad o los atajos. Soy parte de una generación comprometida con hacer las cosas bien», concluyó.

of-am