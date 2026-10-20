China envía fuerzas para vigilar un buque de guerra de EEUU

PEKIN 20 Oct.- El Mando del Teatro Sur de China ha informado este martes de que ha procedido al envío de fuerzas en las inmediaciones de las islas Spratly, en disputa entre varios países, tras denunciar la «incursión ilegal» del buque de guerra estadounidense ‘USS Charleston’, cuya presencia ha hecho saltar las alarmas.

En un comunicado, ha indicado que esta incursión se ha producido durante la madrugada y ha recalcado que estas islas forman parte del territorio chino a pesar de las continuas reclamaciones de Brunéi, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam, que también reclaman la soberanía sobre partes del mar de China Meridional.

«El buque de guerra ‘USS Charleston’ realizó una incursión en aguas cercanas a las islas Nansha (nombre con el que se les conoce en China) sin permiso del Gobierno chino. Esto ha llevado al Ejército de Liberación del Pueblo de China a desplegar fuerzas para supervisar las acciones del buque de acuerdo con el Derecho Internacional», recoge el texto.

Yin Gang, portavoz de las Fuerzas Armadas de China, ha recalcado que Pekín cuenta con una «soberanía indiscutible» sobre estas islas y sus aguas adyacentes. «Las acciones de Estados Unidos infringen los derechos soberanos de China y vulneran sus intereses», ha lamentado.

Asimismo, ha alertado de que «amenazan la seguridad marítima y ponen en tela de juicio la estabilidad regional y la paz». «Estados Unidos debe cesar inmediatamente sus actividades», ha apuntado Yin, que ha asegurado que las fuerzas chinas «se encuentran en alerta».