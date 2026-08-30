Chavistas rechazan presencia de EEUU; exigen liberen a Maduro

Caracas, 30 de agosto (EFE).- Decenas de chavistas protestaron este sábado en el centro de Caracas por la presencia de Estados Unidos en Venezuela y exigieron la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses.

«Nosotros hemos definido que nuestro enemigo verdadero es el imperialismo yankee y el sionismo (en referencia a Israel) y sus acólitos en Venezuela», dijo Humberto Vargas, miembro del Frente Popular Antiimperialista en manifestación, en la que los participantes acusaron al mandatario Donald Trump de «asesino».

Durante la protesta, cercana a la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), entregaron un manifiesto a los peatones que transitaban el lugar en el que también rechazan el proceso de diálogo con un sector de la oposición, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera.

A su juicio, la negociación es una «trampa tutelada» por Estados Unidos para imponer el «plan trazado» por Trump tras el ataque militar del pasado 3 de enero en Caracas y otras regiones cercanas.

Vargas aseguró que se mantendrán en la calle rechazando al imperialismo y añadió que discutirán próximamente el alcance del acuerdo petrolero anunciado el viernes, con el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

«Para nosotros el Gobierno es víctima de lo que está pasando», añadió.Igualmente, dijo que se mantendrán exigiendo la libertad de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y considera que el Ejecutivo chavista está trabajando para lograr este objetivo.

EL ACUERDO PETROLERO

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el «histórico acuerdo» petrolero con Estados Unidos y agradeció «altamente» a Trump y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por «su disposición en el desarrollo» de una alianza que describió como «un hito histórico en las relaciones bilaterales».

En un comunicado, la líder chavista aseveró que el acuerdo, anunciado primero por Trump, permitirá «incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados».