CC no detecta irregularidades en gestión de Roberto Fulcar

SANTO DOMINGO.– La investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a la gestión de Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación (MINERD) no identificó irregularidades, según las conclusiones correspondientes al período comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022.
El examen abarcó procesos de contratación, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, movimientos de recursos financieros, adquisición de equipos tecnológicos, inventarios y nóminas de la institución.
De acuerdo con el informe, las situaciones señaladas corresponden a observaciones y oportunidades de mejora en aspectos administrativos, documentales, contables, procedimentales y de control interno.
La investigación comprendió además un período marcado por la pandemia de COVID-19, durante el cual el sistema educativo dominicano tuvo que implementar medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la enseñanza y atender las necesidades de estudiantes, docentes y familias.
El propio documento reconoce que las condiciones derivadas de la pandemia, así como las variaciones extraordinarias en los precios de insumos y materias primas, afectaron o pudieron incidir en determinados procesos administrativos y de ejecución, incluidos algunos vinculados con proyectos de infraestructura educativa.
MEDIDAS PARA FORTALECER CONTROLES
Entre las recomendaciones formuladas por la Cámara de Cuentas figuran el fortalecimiento de los mecanismos de selección y contratación, el resguardo de documentos, los controles administrativos y de inventario, además de otros procedimientos institucionales.
Según la documentación presentada durante la investigación, la administración encabezada por Fulcar identificó algunas debilidades preexistentes y adoptó medidas para corregirlas y fortalecer los sistemas administrativos.
En materia contable y presupuestaria, una situación relacionada con la clasificación de gastos fue identificada y posteriormente corregida mediante un acto administrativo del 5 de marzo de 2022. También se gestionó acompañamiento técnico de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), con la cual se suscribió un convenio de colaboración.
En cuanto a los inventarios, durante la gestión se implementaron acciones destinadas a mejorar la organización, validación, actualización y control de los registros.
Asimismo, se identificaron debilidades preexistentes en los expedientes del personal y se iniciaron procesos para completar, actualizar, digitalizar y organizar la documentación, además de establecer controles para las nuevas designaciones.
of-am
¿Inocente?
Entonces hay que pedirle excusa al Dr. Roberto ?
Si es así,no va ha quedar un youtuber suelto y comentarista de radio jajajaja bueeeeno
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El morbo publico no reconocera esta auditoria.Siempre vivimos esperando lo peor para juzgar y condenar.Esto dejara tranquila a la familia Fulcar que sufrio un fuerte atropello moral.
Camara de cuentos.
mete el dedo aqui para ver si la cotorrita esta hay
La verdad es como el sol : aunque lo cubra una triste nube siempre sale brillando.
Mi embajadora de USA, tienes que traer para acá al colonbiano Bengochea. Ese jablador, que pone las noticias falsas