CC no detecta irregularidades en gestión de Roberto Fulcar

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SANTO DOMINGO.– La investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a la gestión de Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación (MINERD) no identificó irregularidades, según las conclusiones correspondientes al período comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022.

El examen abarcó procesos de contratación, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, movimientos de recursos financieros, adquisición de equipos tecnológicos, inventarios y nóminas de la institución.

De acuerdo con el informe, las situaciones señaladas corresponden a observaciones y oportunidades de mejora en aspectos administrativos, documentales, contables, procedimentales y de control interno.

La investigación comprendió además un período marcado por la pandemia de COVID-19, durante el cual el sistema educativo dominicano tuvo que implementar medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la enseñanza y atender las necesidades de estudiantes, docentes y familias.

El propio documento reconoce que las condiciones derivadas de la pandemia, así como las variaciones extraordinarias en los precios de insumos y materias primas, afectaron o pudieron incidir en determinados procesos administrativos y de ejecución, incluidos algunos vinculados con proyectos de infraestructura educativa.

MEDIDAS PARA FORTALECER CONTROLES

Entre las recomendaciones formuladas por la Cámara de Cuentas figuran el fortalecimiento de los mecanismos de selección y contratación, el resguardo de documentos, los controles administrativos y de inventario, además de otros procedimientos institucionales.

Según la documentación presentada durante la investigación, la administración encabezada por Fulcar identificó algunas debilidades preexistentes y adoptó medidas para corregirlas y fortalecer los sistemas administrativos.

En materia contable y presupuestaria, una situación relacionada con la clasificación de gastos fue identificada y posteriormente corregida mediante un acto administrativo del 5 de marzo de 2022. También se gestionó acompañamiento técnico de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), con la cual se suscribió un convenio de colaboración.

En cuanto a los inventarios, durante la gestión se implementaron acciones destinadas a mejorar la organización, validación, actualización y control de los registros.

Asimismo, se identificaron debilidades preexistentes en los expedientes del personal y se iniciaron procesos para completar, actualizar, digitalizar y organizar la documentación, además de establecer controles para las nuevas designaciones.

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