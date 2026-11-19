La autora es dirigente del PRM. Reside en Nueva York.

Por RAFAELA GOMEZ

La historia política de la República Dominicana está llamada a dar un paso trascendental: abrir las puertas del Palacio Nacional para que, por primera vez, una mujer ocupe la Presidencia de la República y asuma la dirección de los destinos de nuestra nación.

Hoy, el nombre de Carolina Mejía forma parte de esa conversación histórica.

Su trayectoria en la vida pública, su gestión al frente de la Alcaldía del Distrito Nacional y su participación en la política nacional han colocado su figura en el escenario de las aspiraciones presidenciales del país.

Carolina Mejía representa una oportunidad para debatir el papel de la mujer en la conducción del Estado y para que la sociedad dominicana examine las posibilidades de un liderazgo femenino en la Presidencia.

Pero este no es solamente un asunto de política partidaria. Es también una cuestión de representación, igualdad y justicia histórica.

LAS MUJERES QUE HICIERON HISTORIA

Desde Anacaona, pasando por María Trinidad Sánchez, Salomé Ureña, las hermanas Mirabal y tantas dominicanas que entregaron su vida y sus esfuerzos por las libertades y el desarrollo de nuestro pueblo, la mujer ha sido protagonista de las grandes luchas nacionales.

Las mujeres han estado en las calles, en las aulas, en las organizaciones sociales, en los partidos políticos y en los momentos más difíciles de nuestra historia. Han contribuido a conquistar derechos, defender la democracia y construir el país que hoy tenemos.

Entonces, cabe preguntarnos: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar la mujer dominicana para ocupar la más alta posición de responsabilidad política de nuestra nación?

¡YA ES HORA DE QUE LA MUJER LLEGUE AL PALACIO NACIONAL!

A las mujeres dominicanas, a las dirigentes políticas, profesionales, trabajadoras, madres, jóvenes y a nuestras mujeres de la diáspora, les corresponde participar activamente en esta reflexión histórica.

La figura de Carolina Mejía merece ser conocida, debatida y valorada por sus propuestas, su trayectoria y su visión de país. Su aspiración presidencial también representa una oportunidad para colocar el liderazgo femenino en el centro de la agenda política nacional.

No podemos seguir hablando de igualdad de oportunidades mientras la Presidencia de la República permanece como un espacio que ninguna mujer dominicana ha ocupado.

DEL RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN PLENA

La historia nos ha dado grandes mujeres. La sociedad ha reconocido sus sacrificios. Ahora corresponde debatir cómo convertir ese reconocimiento en una participación plena en las decisiones del Estado.

La República Dominicana necesita que sus mujeres tengan voz, representación y oportunidades reales de dirigir.

La hora de la mujer no debe quedarse en un discurso. Debe convertirse en una realidad política.

¡Que se abra el debate! ¡Que se escuche la voz de las mujeres! ¡Que el liderazgo femenino tenga su espacio en el Palacio Nacional!