Capturan en Colombia a uno buscado en RD por asesinato y robo

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COLOMBIA.- La Policía capturó en Barranquilla a un dominicano que llevaba más de un año dado por muerto en su país, pero en realidad permanecía oculto en la capital del Atlántico.

Miguel Alberto Senford Ferreras, alias Ñaca, era uno de los criminales más buscados por hurtos millonarios y armados en establecimientos comerciales.

A Senford Ferreras también se le atribuye haber asesinado a una persona y herido a un menor en Santo Domingo en 2024. Sin embargo, en agosto de 2025 se reportó su muerte tras, supuestamente, ser abatido por policías en un cruce de disparos cuando fue visto saqueando un supermercado.

Según el informe de la Dirección Regional Santo Domingo Oeste, el hombre abrió fuego contra una patrulla y posteriormente murió por heridas de bala cuando era trasladado al hospital Vinicio Calventi, en la ciudad de Los Alcarrizos.

Sin embargo, consiguió escapar a Colombia y se estableció en Barranquilla con una identidad falsa. Allí, bajo el nombre de Miguel Alberto Villa Oñate vivía como un ciudadano venezolano nacido en Táchira, portando una cédula expedida tres meses después de que lo declararan muerto.

Así, después de al menos nueve meses en el caribe, cayó gracias a una circular roja de la Interpol y tendrá que responder por homicidio y porte ilegal de arma de fuego en República Dominicana y, posiblemente, por falsedad de documento en Colombia.