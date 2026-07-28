CAPE incorpora servicio de Ortopedia y Traumatología en

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SAN JOSÉ DE OCOA.- El Centro de Atención Primaria y Especialidades (CAPE), ubicado en el municipio Rancho Arriba, incorporó el servicio de Ortopedia y Traumatología con el objetivo de ampliar la oferta de atención especializada disponible para la población de esta zona.

La nueva área estará a cargo del doctor Vladimir Socías, quien destacó que la presencia de un especialista en la comunidad permitirá facilitar diagnósticos oportunos, brindar seguimiento continuo y atender condiciones relacionadas con dolores articulares, lesiones deportivas, fracturas y problemas de movilidad.

Socías explicó que la incorporación del servicio no solo estará enfocada en el tratamiento de fracturas, sino también en la prevención de caídas en adultos mayores, el manejo adecuado del dolor articular y la orientación necesaria para preservar la movilidad e independencia de los pacientes en las diferentes etapas de la vida.

PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO MÉDICO

El especialista resaltó que acercar los servicios médicos especializados a las comunidades favorece una atención más cercana, con mayor continuidad y acompañamiento para los pacientes y sus familias.

“La salud de una comunidad se fortalece cuando el acceso a especialistas está más cerca, porque amplía las oportunidades de recibir atención especializada”, afirmó.

El profesional de la salud señaló que la integración de Ortopedia y Traumatología al CAPE representa un avance para Rancho Arriba y las comunidades cercanas, al ofrecer servicios de valoración, prevención y seguimiento sin que los residentes tengan que trasladarse a otras localidades.

Socías indicó que esta iniciativa complementa la red de atención existente y contribuye a garantizar una asistencia médica con enfoque humano, oportuno y adaptado a las necesidades de la población.

an/am