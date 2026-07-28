23 personas resultan heridas tras explosión lancha iba a Saona

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SANTO DOMINGO.- Al menos 23 personas resultaron lesionadas tras una explosión en la lancha en que viajaban desde la Isla Saona hacia Bayahíbe.

El accidente provocó pánico entre los ocupantes, en su mayoría turistas extranjeros que regresaban de una excursión a la isla.

La explosión se habría originado en el área del motor de la embarcación.

Los heridos fueron trasladados en unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a centros médicos de La Romana.

Al menos 14 de los heridos son atendidos en el Centro Médico Central Romana. Otros cinco en la Clínica Canela. Los demás fueron llevados a otros centros de la zona.

Algunas de las víctimas presentan quemaduras y lesiones por la onda expansiva.

Las autoridades de la Armada Dominicana y del Ministerio de Turismo investigan las causas del siniestro.