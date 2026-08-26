Canasta familiar dominicana aumenta 1,8% en siete meses

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Santo Domingo, 26 ago (Prensa Latina).- El costo de la canasta familiar en la República Dominicana aumentó unos 15 dólares (1,8 por ciento) durante los primeros siete meses de 2026, informó hoy el Banco Central.

Su valor pasó de 48 mil 734 pesos (826 dólares) en enero a 49 mil 613 pesos (847 dólares) en julio, y elevó el costo de los bienes y servicios básicos por encima del salario mínimo mensual del sector privado no sectorizado, incluso en el caso de los trabajadores de grandes empresas, cuyo ingreso mínimo es de 29 mil 988 pesos (508 dólares).

La región Ozama, que comprende Santo Domingo y el Distrito Nacional, mantuvo el mayor costo, con 57 mil 053 pesos (967 dólares) en julio. La zona Sur registró el menor, con 39 mil 997 pesos (678 dólares).

El mayor incremento porcentual regional correspondió al Este, donde la canasta subió 2,4 por ciento, hasta 46 mil 322 pesos (785 dólares).

ocs/mpv

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