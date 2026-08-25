Canadá impone aranceles hasta 50 % acero y electrónica de EEUU

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

OTTAWA.– Canadá anunció este martes nuevos aranceles de represalia de entre 15 % y 50 % sobre alrededor de 700 productos estadounidenses, valorados en unos 27.600 millones de dólares canadienses (aproximadamente US$20.000 millones), en respuesta a las recientes medidas comerciales adoptadas por el Gobierno de Donald Trump.

Los nuevos gravámenes, que entrarán en vigor el 8 de septiembre, afectarán productos como acero, aluminio, equipos electrónicos, maquinaria, muebles, ropa, productos lácteos y diversos alimentos. Las tasas fueron diseñadas para igualar, producto por producto, los aranceles impuestos por Estados Unidos a mercancías canadienses.

La decisión se produce después del fracaso de las negociaciones comerciales entre Ottawa y Washington y de la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses del 50 % sobre determinados productos canadienses.

CARNEY DEFIENDE MEDIDAS

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha defendido las medidas como una respuesta necesaria para proteger a las empresas y trabajadores del país, mientras el Gobierno canadiense anunció además un paquete de apoyo de 7.500 millones de dólares canadienses para los sectores afectados.

La escalada amenaza con profundizar la guerra comercial entre dos de los principales socios económicos de Norteamérica y aumentar los costos para empresas y consumidores de ambos países. También genera incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

of-am