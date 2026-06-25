Cámara de Liderazgo reconoce al periodista David R. Lorenzo

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Cámara Internacional de Liderazgo (CIL), institución con sede en Arequipa, Perú, otorgó al periodista, abogado y dirigente gremial dominicano David R. Lorenzo el reconocimiento “International Men’s Leader Award”, en su primera edición, por sus aportes al liderazgo social, la defensa de los derechos ciudadanos, la libertad y su destacada trayectoria profesional.

La ceremonia de premiación se realizó de manera virtual desde la ciudad peruana de Arequipa y contó con la participación de representantes de diversos países. Durante el acto, la presidenta global de la CIL, Teresa Astorga, destacó la importancia de reconocer a hombres líderes que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo de sus sociedades y generan un impacto positivo a nivel global.

Astorga afirmó que los galardonados representan ejemplos de compromiso, integridad y servicio, y que su labor trasciende fronteras y generaciones. “Son líderes que están impulsando los cambios que queremos ver en el mundo y que dejan huellas permanentes en sus comunidades”, expresó.

Además de Lorenzo, fueron reconocidos Iván Muñiz, Waldir Flores Navarro, Robinson Castro Herrera y Francisco Versace, de Perú; Manuel Meza, de Perú-México; René Venegas, de Estados Unidos; Roel Guajardo, de México; Hernán Olano, de Colombia; Lucas Nguema Escalada, de Guinea Ecuatorial; César Guanolema, de Ecuador; Carmelo Cedeño de la Rosa, de Puerto Rico, y Charly Relaño, de España.

La Cámara Internacional de Liderazgo es una organización sin fines de lucro integrada por líderes, profesionales, científicos, escritores, ambientalistas y defensores de los derechos humanos, con presencia en diversos países de América Latina y otras regiones del mundo.

David R. Lorenzo es licenciado en Periodismo y en Derecho. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado importantes funciones gremiales, entre ellas la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la presidencia del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP). También es autor de varias publicaciones y ha mantenido una activa participación en la defensa de la institucionalidad, la democracia, la ética y la transparencia en el ejercicio profesional y gremial.

of-am