Califica ‘infantilismo’ propuesta para eliminar voto en el exterior

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NUEVA YORK.- El politólogo, escritor y analista internacional Javier Fuentes calificó de «infantilismo intelectual» impropio de una investigadora social los planteamientos de la socióloga Rosario Espinal en contra del voto de los dominicanos residentes en el exterior.

Aunque reconoce que existe preocupación legítima sobre los niveles de abstención en el exterior y sobre los recursos que utiliza el Estado para garantizar el sufragio, Fuentes cuestionó que esas circunstancias se conviertan en razones para debilitar o abandonar un derecho conquistado por los dominicanos fuera del país.

«Si a eso vamos, entonces la abstención electoral también ha crecido dentro de la República Dominicana. ¿Vamos a eliminar las elecciones? Y si el asunto es exclusivamente presupuestario, ¿por qué no eliminamos también los beneficios y recursos públicos destinados a determinadas organizaciones no gubernamentales y a instituciones privadas que reciben recursos del Estado?», declaró.

DERECHOS NO DEPENDEN DEL COSTO

El analista sostuvo que el razonamiento de Espinal parte de una premisa que, llevada a sus últimas consecuencias, conduciría a cuestionar la existencia de numerosas políticas públicas.

«Es un infantilismo intelectual que una investigadora social pretenda convertir el costo de garantizar un derecho ciudadano en argumento para cuestionar ese derecho. Los derechos democráticos no se mantienen únicamente cuando resultan baratos o cuando alcanzan determinados niveles de participación», afirmó.

Agregó que, siguiendo esa lógica, otras democracias tendrían que adoptar medidas similares respecto a sus ciudadanos en el extranjero.

«Por gravedad, las demás naciones latinoamericanas deberían hacer lo mismo. Y habría que preguntarse entonces qué hacemos con los ciudadanos estadounidenses que viven fuera de Estados Unidos y ejercen derechos políticos desde el extranjero. El problema no es que los ciudadanos vivan fuera de su país; el problema es cómo garantizarles una participación electoral eficiente y accesible», señaló.

VOTO EXTERIOR COMO CONQUISTA POLÍTICA

Fuentes consideró que el voto exterior constituye una de las principales conquistas políticas de los dominicanos residentes fuera del territorio nacional.

«El único motivo por el que los dominicanos del exterior hemos alcanzado un nivel de reconocimiento político es precisamente porque existe esa conquista. Si mañana nos quitan el voto, el riesgo es que el dominicano residente fuera vuelva a ser tratado exclusivamente como fuente de remesas, consumidor, contribuyente o visitante, pero no como ciudadano con capacidad de incidir políticamente en el destino de su nación», expresó.

Insistió en que la abstención debe provocar una investigación seria sobre sus causas y no una reacción que debilite los derechos de quienes sí participan.

«Si queremos resolver la abstención, investiguemos por qué los dominicanos no están votando. Acerquemos los centros de votación, facilitemos los procedimientos, modernicemos el sistema, eduquemos y recuperemos la confianza. Pero no convirtamos la abstención en una sentencia contra la ciudadanía», sostuvo.

CUESTIONA TRAYECTORIA Y PLANTEA PERSONA NO GRATA

El analista también cuestionó la trayectoria pública de Espinal y afirmó que algunos de sus planteamientos han contribuido a deteriorar su credibilidad ante sectores de la comunidad dominicana.

«Señora Espinal, quizá el silencio le haría un mejor servicio a los intereses que usted representa. Hay momentos en que insistir en determinados desaciertos termina produciendo el efecto contrario al que se busca. Como dice el viejo refrán, hay situaciones en que una persona ya no da leche, sino pena», expresó.

Aclaró que su cuestionamiento no pretende impedir que Espinal exprese sus opiniones, sino responder a lo que considera un planteamiento perjudicial para los derechos políticos de los dominicanos del exterior.

«Ella tiene derecho a opinar. Y nosotros tenemos derecho a responder. En democracia nadie debe ser silenciado; pero tampoco nadie debe pretender que sus planteamientos queden sin respuesta cuando afectan derechos conquistados por una comunidad que durante décadas ha reclamado reconocimiento político», afirmó.

Finalmente, anunció que promoverá, por las vías institucionales, públicas y pacíficas, una iniciativa para solicitar que Rosario Espinal sea declarada persona no grata por las organizaciones comunitarias que decidan considerar esa propuesta, como expresión de rechazo a sus planteamientos sobre el voto exterior.

«No estamos llamando a la violencia ni a la confrontación personal. Estamos hablando de participación cívica, debate público y ejercicio democrático. La comunidad dominicana del exterior tiene derecho a discutir y rechazar aquellas ideas que considere contrarias a sus conquistas políticas», concluyó.

«El voto exterior no es un privilegio que el Estado pueda conceder o retirar dependiendo del porcentaje de participación. Es una conquista ciudadana. Y las conquistas democráticas no se entregan: se defienden».