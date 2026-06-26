Cacao dominicano con nuevos requisitos de calidad de la UE

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó que la medida representa un paso estratégico para preservar la posición de la República Dominicana como referente internacional en la producción sostenible de cacao y responder a las nuevas exigencias de los mercados internacionales.

«Este instrumento establecerá los lineamientos, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas, el sector privado y los productores para facilitar la aplicación del reglamento y fortalecer la competitividad del cacao dominicano en los mercados extranjeros», expresó en nota de prensa.

Espaillat resaltó que la Unión Europea clasificó al país como un país de bajo riesgo de deforestación, reconocimiento que atribuyó al compromiso histórico de los productores y de las instituciones nacionales con una producción responsable.