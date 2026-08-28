Buque bandera RD se hunde en mar Negro tras ataque drones

BUCAREST.- Un buque mercante con bandera dominicana se hundió este viernes en aguas de la zona económica exclusiva de Rumanía en el mar Negro, tras incendiarse la víspera a raíz de un presunto ataque con drones, informaron las autoridades del país balcánico.
El mercante Progress IV, con bandera de la República Dominicana, habría sido objeto de varios impactos mientras navegaba hacia el puerto turco de Tekirdag.
Los agentes de la Guardia Costera rumana intervinieron el jueves por la noche en una operación de búsqueda y rescate tras recibir el aviso de otro barco mercante que navegaba por la zona y que alertó sobre la presencia de personas en el agua.
El accidente ocurrió a unas 15 millas náuticas de la desembocadura del brazo de Sfantu Gheorghe, en el este de Rumanía.
El barco transportaba 199 contenedores de azúcar y 5.643 toneladas de arcilla, y contaba con una tripulación de 12 marineros: ocho de nacionalidad ucraniana y cuatro azerbaiyanos.
Los 12 tripulantes fueron rescatados con vida. Diez de ellos fueron sacados del mar por la patrullera fronteriza —uno con heridas leves en las manos—, mientras que los otros dos fueron rescatados por el buque que dio la alarma.
«La operación de búsqueda y rescate se llevó a cabo en condiciones difíciles, con olas de aproximadamente 2,5 metros de altura», señaló la Guardia Costera en un comunicado recogido por la agencia oficial rumana Agerpres.
Todos los marineros fueron trasladados a un centro hospitalario y ya recibieron el alta médica.
PRESIDENTE RUMANO CONFIRMA HIPÓTESIS DE ATAQUE
El presidente rumano, Nicusor Dan, de visita oficial en la vecina Moldavia cuando ocurrió el suceso, confirmó la hipótesis del ataque.
«El barco fue alcanzado y parece que se hundió. Pero por ahora no sabemos quién lo golpeó ni por qué», declaró el jefe de Estado.
Según testimonios de la tripulación recogidos este viernes por la prensa rumana, el Progress IV fue alcanzado por tres drones en el intervalo de una hora: dos impactos se produjeron por la banda de babor (izquierda) y uno por estribor (derecha).
ALERTA POR RIESGO EN EL MAR NEGRO
Por su parte, el Sindicato de Navegantes Libres alertó sobre el incremento del riesgo para la navegación comercial en el Mar Negro a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, y reclamó la búsqueda de rutas más seguras.
«La impresión es que el ataque se llevó a cabo con drones, probablemente otro tipo de aparatos, de carácter incendiario», declaró a la plataforma news.ro el líder sindical Adrian Mihalcioiu, en referencia a los conocidos como ‘drones dragón’, unos aparatos no tripulados equipados con carga termita o explosiva.
La investigación para esclarecer las circunstancias exactas del incidente está en curso y corre a cargo de la Autoridad Naval Rumana.
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……………………..caramba pero hablen claro un barco con bandera dominicana es desir que talves no es dominicano? tambien hay gente en el mundo con pasaportes dominicanos y no son Domis.
Yo no creo que ese barco tenga que ver con República Dominicana y me encuentro muy raro eso de que llevará la bandera dominicana cuando los marineros que iban a bordo no son dominicanos, ahora bien las autoridades dominicanas que aclaren eso.
Un naufrago con bandera dominicana, pero los tripulantes eran ucranianos, rusia no se traga ese camuflaje no
ESPERO LOS COMENTARIOS DE LOS GEOPOLITOLOGOS DE ESTE FORO POR QUE NO ENTIENDO ESTE TÍTULO …😂😂
trates de comunicarse… con el más diestro y… quien opina nemiedades… en este foro… el sabueso comunista… el excelso gramatical… josé a. ramírez… que, a ese si le… gusta el esclavismo… no viviéndolo!…