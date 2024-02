Bukele debe asesorar en seguridad a RD

El autor es licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales. Reside en Santo Domingo

Mientras nuestra República se encuentra sumergida en la anarquía, otros Estados, como El Salvador, han reducido o eliminado casi por completo las bandas y los homicidios. Hoy día en El Salvador, la tasa de criminalidad de ese país es parecida a las de gobiernos de Balaguer.

El Salvador tiene deseos de coadyuvar en el combate de las estructuras criminales de otros países. Ya Milei en Argentina quiere imitar el sistema, así como Ecuador y Costa Rica. Lo bueno se debe imitar. Lo que parecía imposible para antiguos gobiernos corruptos en El Salvador, fue una realidad para Nayib Bukele. El mandatario salvadoreño levantó esperanza en otros países, una especie de Salvador.

El principal cambio vivido durante su gobierno, sin lugar a dudas, ha sido la reducción de los homicidios. El Salvador fue uno de los países más violentos del mundo. Según datos del gobierno, 2023 fue el año más seguro en la historia del país, con un promedio de 0,4 homicidios al día. En República Dominicana, todos los días mueren 12 personas por homicidios, la mayoría quedan impunes.

Las bandas haitianas tienen gran influencia en las provincias de la República Dominicana y, por lo tanto, la soberanía es limitada allí. Con la futura aprobación o intentona de la «Ley de Trata», tendrán más poder. Tenemos 16 casos de crímenes, y más de 65 robos y delitos denunciados. Nuestro país necesita “soluciones o un plan BukeleRD” para afrontar el tema haitiano.

Con que tenga el apellido del mandatario salvadoreño, no quiere decir sea exclusivo del conocimiento salvadoreño, ya que Bukele ha incluido asesores argentinos, como el caso del experto Alejandro Gutmantino. Nuestro país ha fracasado en materia de seguridad. Por desgracia, asesores europeos solo se concentraron en humillar a nuestros policías y quitarles sus patentes. Y no contamos con civiles con carrera de seguridad dirigiendo el Ministerio de Interior ni tampoco, policías de carrera dirigiendo la Policía Nacional.

Consideramos se necesita un plan «BukeleRD» en la práctica, primero, que esté nacionalizado o «aplatanado» por nuestros expertos en seguridad y defensa; segundo, que se frene la corrupción; tercero, que se tenga el valor de depurar las instituciones, entre ellas las de seguridad y defensa, así como el Ministerio Público. Muchos puntos son controlados por bandas de fiscales y uniformados corruptos.

Aquí hay que depurar los falsos organismos de derechos humanos locales. Se debe incluir uno por ciento de todo lo que ingrese por la frontera sea en beneficio de las fuerzas armadas. Los empresarios deben de una vez por todas influir en la práctica en que el plan BukeleRD sea una realidad.

No podemos dejar de apoyar e incluir leyes de protección a policías y militares honestos. Hoy día, militares y policías honestos, muchos bajo sentencias, el Ejecutivo no quiere pertenezcan. Y que se dé énfasis al crimen de «Traición» y puedan ir a prisión.Bukele tiene una guerra contra la corrupción, por desgracia en mi país, existe una guerra declarada contra los que no se dejan corromper.

Que cada sector tenga un destacamento mixto con policía-militar y policías. Con ello ocurrirá el mismo efecto que en épocas del COVID y, lo más importante es la voluntad. Definir el rol de las Fuerzas Armadas en el marco de la seguridad, y si seguirá interviniendo, pues dotar a los militares con autoridad y capacidad policial contra la mafia y el crimen.

La diferencia de Bukele es clara, es honesto y transparente, lo demás es añadidura. Si en este país hay mafia, el propio Bukele en varias frases, dice: «cuando no se roba, el dinero alcanza»; «cuando un gobierno no combate la criminalidad, es porque son cómplices».

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.