Buenaventura Báez debe ser considerado héroe nacional

Si bien la figura de Buenaventura Báez ha recibido muchos ataques, de hecho, resulta indigno, que encima de su tumba, donde reposan sus restos, se coloquen personas y sillas encima. Creemos, debe ser declarado Héroe Nacional, aunque no sea llevado —por el momento— al Panteón, pero sus hechos en favor del país son los que lo llevan allí.

Durante semanas vengo leyendo su historia y es superior al resto de los mortales. De los más grandes líderes del siglo XIX, solo superado por Santana en liderazgo, más no en la presidencia, ya que ocupó por cinco mandatos la presidencia de la República. Con ese solo hecho, demuestra que gozaba del apoyo de la gente y de un carisma natural. No era de ofender ni conflictivo, sino muy diplomático.

El Gral. Báez, si bien al inicio en 1843 no estuvo en las revueltas contra Haití, no obstante, posterior a la independencia, defendió este país, siendo el único mandatario en cruzar la frontera tras los haitianos y en defensa de los terrenos dominicanos. En 1844, Báez fue a Puerto Rico a mostrar el proyecto de Constitución, y manifestó que fue hecho por él. En dado caso, tanto él como Tomás Bobadilla eran los más académicos.

Báez a inicio de la Primera República estuvo del lado de Santana como funcionario y en 1849, estando en el Congreso y al ver que los haitianos iban penetrando, a escondidas del presidente Manuel Jiménez, empleó su oratoria, y clamó y ordenó, por encima del Ejecutivo, a que Santana se presentara a defender este país por orden del Congreso.

Esta acción de Báez, indiscutiblemente, fue vital para que los haitianos no pudieran vencer nuestro ejército, ya que once generales dominicanos y sus tropas estuvieron en desbandada; como consecuencia de la iniciativa de Báez, Santana se impone a los haitianos. Luego el mismo Congreso declara «El Libertador»a Santana.

El Gral. Báez, bajo la consigna de «Todo menos Haití», fue confiable a evitar la tan deseada unión con Haití que todavía por desgracia persiste. Es injusto comparar a Báez con los que actualmente traicionan el país en favor de Haití, ya que, Báez, incluso cuando le dijeron los motivos de por qué fue el fusilamiento de Sánchez, contestó que fue un error conociendo a Santana, buscar ayuda de Haití.

El Gral. Báez dominaba múltiples idiomas, por lo que fue imprescindible para el apoyo de Gran Bretaña y las mediaciones y treguas logradas por los cónsules ingleses en el conflicto. Los principales acuerdos con potencias de Europa se lograron por él.

Báez fue rico de cuna. Sobre sus supuestos hechos de corrupción, Santana, siendo su adversario, no lo fusiló y solo alegó «traición a la patria» para expulsarlo (la conspiración era considerado traición). En dado caso son los tribunales los que debieron juzgarlo, no las plumas de pseudo-historiadores y sus especulaciones malignas.

Quieren cuestionar que se declaró dictador, pero dictador en el siglo XIX no era malo, seguimos con el mal hábito de evaluar el pasado con relación al presente y ahí empieza la primera injusticia. Para evaluar el pasado, debes estudiar sus leyes, la idiosincrasia o cultura, así como lo que pasaba en el ámbito internacional en sus años. Es tiempo de analizar en vez de criticar. Dictador en ese siglo era el que lograba el orden ante el caos. Fue en el siglo XX que la figura de dictador tomó un camino distinto.

Hoy día incluyeron una feminista en el Panteón Nacional, que solo exigió derechos de la mujer como hoy día hacen la mayoría de mujeres y creó una organización, ya por eso fue llevada al Panteón Nacional. Debemos evaluar nuevos protocolos para considerar héroes y cumplir múltiples requisitos, Báez sufrió exilio por sus ideas.

El Manifiesto de estos héroes del pasado no veía la anexión como malo, sino a Haití. Esa generación era anexionista, lo fueron todos, el mismo Báez lo fue. No eran traidores porque era lo que quería la mayoría del pueblo y no se escondían para expresarlo. Para ellos, el mayor problema lo era la unión con Haití, como lo es hoy y tal vez, como lo será siempre…

