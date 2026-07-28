Brigada RD atendió a dos mil 502 personas en Venezuela

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SANTO DOMINGO.- El Equipo Médico de Emergencia de la República Dominicana atendió a dos mil 502 personas durante 12 días de operaciones en Venezuela, como parte de la respuesta humanitaria tras los terremotos que afectaron a ese país, trascendió hoy.

El Ministerio de Salud Pública dominicano indicó que la brigada, integrada por 40 profesionales, brindó consultas de medicina general, pediatría, ginecología y salud mental, además de realizar pruebas diagnósticas, aplicar vacunas, distribuir medicamentos y desarrollar acciones de salud pública vinculadas al agua, saneamiento y control vectorial.

Por su labor, el Ministerio de Salud reconoció a los integrantes del Equipo durante un acto encabezado por el titular de la institución, Víctor Atallah, y la viceministra de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental, Gina Estrella.

Cada miembro de la misión recibió un pergamino por su entrega, profesionalismo y vocación de servicio, mientras que los líderes de los grupos que participaron en el despliegue recibieron placas especiales por su trabajo de coordinación.

Atallah destacó que el desempeño de la brigada representó un motivo de orgullo para República Dominicana y aseguró que sus integrantes dejaron en alto el nombre del país durante la misión humanitaria.

La viceministra Gina Estrella señaló que la operación permitió comprobar años de preparación y fortalecimiento del equipo para responder ante emergencias y desastres.

La misión también fue reconocida por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), así como por el Gobierno venezolano, que entregó certificados de reconocimiento a los participantes por su contribución durante la emergencia.