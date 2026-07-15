Boxeo profesional regresa este domingo a ciudad de Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – La Unión de Manejadores y Promotores de República Dominicana anunció la celebración de una cartelera de boxeo profesional este domingo en el multiuso de Hato Mayor, donde se disputarán diez combates encabezados por el enfrentamiento entre Jairo Burgos y Noel Reyes Cepeda.

La velada, programada para iniciar a las 4:00 de la tarde, reunirá a destacados exponentes del pugilismo nacional, quienes se encuentran en la fase final de preparación para uno de los eventos más importantes de la región en lo que va del año.

El promotor Oscar Núñez, presidente de la entidad organizadora, destacó que los atletas han completado una intensa etapa de entrenamientos y llegarán en óptimas condiciones al cuadrilátero.

“La cartelera contará con peleas muy competitivas y una estelar que promete grandes emociones para los aficionados”, expresó Núñez.

La pelea principal enfrentará a Burgos y Reyes Cepeda en la división de las 122 libras, pactada a seis asaltos. Ambos boxeadores llegan con altas expectativas y convencidos de alcanzar la victoria en un combate que ha despertado gran interés entre los seguidores del boxeo.

El programa también incluirá enfrentamientos en distintas categorías de peso, entre ellos Luis Disla Arias contra Franyi de la Cruz Taveras, Diómedes Ramírez frente a Wilfrido Rosario Alcántara, y Elnan de Paula ante Israel Valerio Nina, todos a seis asaltos.

Además, la cartelera contempla combates de cuatro rounds, incluyendo una pelea femenina en la división de las 135 libras, como parte del impulso que continúa recibiendo el boxeo profesional en el país.

Los organizadores informaron que el evento contará con la presencia de autoridades deportivas y representantes locales, entre ellos Carlos Gómez, administrador del multiuso de Hato Mayor.

Con esta actividad, la Unión de Manejadores y Promotores busca fortalecer el desarrollo del boxeo profesional dominicano y ofrecer una plataforma competitiva para los nuevos talentos del deporte nacional.

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