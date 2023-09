Borreguismo partidario 

Los partidos tradicionales y/o grandes (PRM, PLD y LFP), siguen procurando atraer y llenarse de una militancia ciega (borregos), que a diferencia de un no vidente que está consciente que no ve, ellos aún no se han percatado de ello.

Es decir, de gente con muy poca capacidad para discernir y/o razonar, que al fin de cuenta conforman los llamados borregos partidarios del siglo XXI, una especie de neo fanáticos políticos, en pleno Postmodernismo.

Así las cosas, tanto los partidos tradicionales como sus dirigentes más importantes, procuran adoctrinar la mayor cantidad de estos tontos útiles que sólo sirven para votar y obedecer la línea partidaria.

Es decir, promueven entre ese tipo de personas, que la lealtad al partido (como si fuera palabra de Dios), los obliga a votar por todos los candidatos postulados por la organización, sin ningún tipo de objeción o miramiento (Como si fueran simples autómatas).

Poco importa si los candidatos que postula uno de esos partidos están señalados por el rumor público como narcotraficantes, lavadores de dinero, corruptos o simples analfabetos funcionales, los borregos tienen que votar por ellos sí o sí, como si se tratara de los neo borregos del siglo XXI.

Un caso paradigmático lo ha sido el actual senador de San Juan de la Maguana. El PLD lo postuló tres veces (2010, 2016 y 2020), y los borregos de ese partido, muy a pesar de que en los Estados Unidos, a través de la Ley Global Magnitsky, fue afectado por dicha legislación (2018), pero, a pesar de esto, en nombre de la lealtad partidaria que les inculcan a esos seres poco pensantes, lo escogieron otra vez en el 2020.

Ahora es Fuerza del Pueblo la que lo postulará una vez más como candidato a senador, y muy a pesar que recientemente los EEUU han comenzado a hacer efectivas las sanciones que le impusieron, se espera que los borregos de ese partido, y los que tienen algún adeudo con él (agradecimiento), lo escojan una vez más como su senador. De hecho, hay mediciones que le adjudican un 77% para volver a ganar.

Sólo un borrego, una persona incapaz de razonar, de discernir, puede, como si fuera un niño de menos de cinco años, votar por todos los candidatos de su partido, dizque por la lealtad que se le debe a la organización, muy a pesar que no todos tengan las condiciones (morales e intelectuales) para ser escogidos a los cargos que aspiran, o, lo que podría ser peor, que estén cuestionados por el rumor público.

En un país, cuya tasa de escolaridad ronda entre el 5to y el 6to de primaria, no nos debe llamar a asombro que un candidato que no tiene la calidad moral, ni la preparación, ni las competencias, ni ninguna propuesta que ofrecer, sólo por ser postulado por un partido tradicional, esa militancia ciega que les encanta tener capturados los partidos tradicionales, va el día de las elecciones a votar por él, como si ese acto no tuviese ninguna trascendencia para con la sociedad.

Ese votante que se encuentra dentro esa militancia ciega, en lo absoluto comprende que no se trata de un asunto exclusivo de un partido, sino de toda una junta distrital; de todo un municipio; de toda una provincia; y de todo el país.

