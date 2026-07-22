NUEVA JERSEY: Grupo SID gana premio al Mejor Stand en feria

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NUEVA JERSEY.- Grupo SID fue reconocido por tercer año consecutivo con el premio al Mejor Stand en el Trade Show de la National Supermarket Association (NSA) por su diseño, creatividad y experiencia para visitantes.

La empresa dominicana participó en la actividad de la NSA, uno de los encuentros comerciales más relevantes para la industria de alimentos y productos de consumo en el mercado hispano de Estados Unidos.

El evento reúne cada año a miles de propietarios de supermercados independientes, distribuidores, importadores y compradores, como espacio estratégico para negocios y tendencias del sector.

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

La presencia sostenida responde a una visión de largo plazo para fortalecer la internacionalización de sus marcas y posicionar la oferta exportable dominicana. Actualmente, Grupo SID exporta a 22 países.

Durante la feria presentó marcas como Crisol, Salami Super Especial Estelar y Harina Mazorca, con una propuesta basada en innovación y calidad.

La agenda incluyó reuniones con distribuidores e importadores para expandir presencia y generar alianzas en mercados estratégicos.

DELEGACIÓN

La delegación estuvo encabezada por Roberto Bonetti Pastoriza, vicepresidente de inversiones y exportaciones, junto a Lil Esteva, vicepresidenta ejecutiva; Mariel López, gerente de exportaciones; Carlos Reid, gerente de negocios internacionales, y Madeline Cruz, gerente de negocios.

«La internacionalización de nuestras marcas es el resultado de una estrategia sostenida basada en la innovación, la calidad y la construcción de relaciones de confianza con nuestros aliados comerciales. Espacios como este nos permiten acercar lo mejor de la industria dominicana a nuevos mercados y seguir aportando al desarrollo económico del país», expresó Bonetti Pastoriza.