Estados Unidos completa once noches de ataques contra Irán

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Washington, 22 de julio (EFE).- Estados Unidos completó su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en una nueva operación que, según el Comando Central estadounidense (CENTCOM), ha golpeado centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.
Las fuerzas estadounidenses afirmaron, en un comunicado, que el estrecho de Ormuz permanece «abierto» al tránsito de buques comerciales pese a los ataques iraníes contra más de 30 embarcaciones en los últimos tres meses y aseguraron haber facilitado desde principios de mayo el paso de unos 900 barcos comerciales y 450 millones de barriles de crudo.
Antes del inicio de los ataques, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acudió al Senado para solicitar cerca de 70.000 millones de dólares adicionales para financiar las operaciones y reponer sus reservas de armamento, y cifró durante la audiencia en 37.500 millones de dólares el coste de la guerra contra Irán.
TRUMP ADVIERTE A IRÁN
Este martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que pronto podrían atacar la Montaña Pico, un complejo subterráneo que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculado al programa nuclear iraní.
Estados Unidos e Irán llevan dos semanas de ataques cruzados en Oriente Medio, lo que ha supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio para dar lugar a negociaciones sobre le programa nuclear iraní.
EE.UU. CONFIRMA MUERTE DE SARGENTO DESAPARECIDO
El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó este martes la muerte del sargento Angel S. Rampersad, de 28 años, previamente reportado como desaparecido, tras el ataque iraní del pasado 17 de julio contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania, lo que eleva a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra con Irán.
RUBIO DEFIENDE LA NAVEGACIÓN POR ORMUZ
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este miércoles en Manila la libre navegación por el estrecho de Ormuz ante los ministros de Exteriores del Sudeste Asiático, una región muy dependiente de la importación de combustible procedente de Oriente Medio.
La palabras del representante estadounidense llegan tras varios días de fuego cruzado entre Washington y Teherán, incluidos ataques iraníes contra barcos de mercancías por Ormuz, que han vuelto a encender las alarmas del Sudeste Asiático.
MANOLO DE LOS SANTOS Y CLAUDIA DE LA CRUZ DOS COMUNISTAS DOMINICANOS HACIENDO PROPAGANDA COMUNISTA EN NEW YORK LOS CONFIRMO EL DEPARTAMENTO DE ESTADOS PAGADOS POR CUBA IRAN PRESOS Y LUEGO DEPORTSADOS A CUBA
Once dia de matanza en Irán si esas bombas fueran en territorio de USA ni un día aguantan pero es fácil tirar bombas a otros pais y las gentes de USA comiendo, bebiendo y cargando en sus casas
ES NATURAL LOS TERRORISTAS SE APOYAN PERO SUS DIAS ESTAN CONTADOS CUIDATE NAGUERO, TUS DIAS ESTAN CONTADOS DELANTE DE DIOS POR CRIMINAL
Y quizás cuando llegue Noviembreb y se celebren las elecciones congresionales estadounidenses y sean sacado del Congreso esa plebeya de guerreristas y criminales apoyador es del sionismo tendrán que rendir cuentas de todo ese dinero desperdiciado en la guerra sin resultados. Todo ese grupo incluyedo a Trump podrían ir a la cárcel como criminales de guerra. Ya veremos !!
SI ASI MISMO LOS CRIMINALES SE PAOYAN PERO JAMS VEN LOS MILES DE ASESINATOS QUE HAN COMETIDOS LOS SUPREMOS CRIMINALES AYATOLITOS CONTRA SU PROPIO PUEBLO Y OTROS PAISES VERDAD RATAS RAYMOND?
…………………..la misma vaina de rusia y krania una vaina sin fin por estar de fresco el trump ese. y nosotros pagando la conseciencias.
CONMIGO NO SE JUEGA A LOS COMUNISTAS Y TERRORRISTAS LOS VOY A ELIMINAR A TODOS YA TEMGO TAMBIEN EN LA LISTA A DOS DOMINICANOS UN HOMBRE Y UNA MUJER PROMOVIENDO EL COMUNISMO Y APOYANDO A CUBA EN YORK TERRITORIO DE ESTADOS UNIDOS LOS INVITOS A QUE SE VAYAN PARA CUBA PORQUE SERAN DEPORTADOS