Cirujano de RD participa congreso cirugía vascular en África

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JOHANNESBURGO, Sudáfrica.- El doctor Nelson Encarnación Santana, de República Dominicana, participó como conferencista internacional en el Vascular Interventional Advances Course (VIVAC) 2026, uno de los congresos más importantes de cirugía vascular y endovascular del continente africano, celebrado del 17 al 19 del presente julio.

La invitación fue realizada por la Sociedad Sudafricana de Cirugía Vascular en reconocimiento a la trayectoria académica y científica del especialista dominicano, quien compartió escenario con reconocidos expertos de Europa, Norteamérica, Asia y África, presentando las más recientes estrategias en el tratamiento de enfermedades arteriales y venosas.

Encarnación desarrolló una intensa agenda académica que incluyó la presentación de cuatro conferencias científicas y la participación en talleres especializados sobre intervenciones venosas e interpretación de imágenes intravasculares (IVUS), abordando temas de gran relevancia para la práctica moderna de la cirugía vascular.

Entre las conferencias impartidas destacaron:

Understanding and Approach to Superficial Venous Reflux (Comprensión y enfoque del reflujo venoso superficial)

Clinical Case: Superficial Vein Disease (Caso clínico: Enfermedad venosa superficial)

Modern Strategies in the Management of Chronic Venous Ulcers (Estrategias modernas en el manejo de las úlceras venosas crónicas)

Open vs. Endovascular Repair in Complex Aortic Aneurysms: Where Do We Stand Today? (Reparación abierta frente a endovascular en aneurismas aórticos complejos: ¿cuál es la situación actual?)

Su participación permitió compartir la experiencia dominicana en el manejo de enfermedades vasculares complejas y conocer de primera mano los avances tecnológicos y científicos que están transformando esta especialidad en todo el mundo.

Encarnación se desempeña como Secretario General del Colegio Dominicano de Cirujanos para el período 2024-2026, y como Vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular, período 2025-2027, desde donde impulsa iniciativas orientadas al fortalecimiento de la educación médica continua, la investigación científica y la actualización permanente de los especialistas dominicanos.

josepimentelmunoz@hotmail.com